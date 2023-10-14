"Прогрес дуже мізерний": у США оцінили новий наступ РФ на Донбасі

Росія не враховує життя власних солдатів, кидаючи їх на поле бою без належної екіпіровки. Водночас Україна ефективно і розумно воює.

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Джон Кірбі впевнений, що ЗСУ відіб'ють атаки РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що новий наступ російських окупантів біля Лиману та Авдіївки на Донбасі не став сюрпризом. При цьому США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку ворога.

За його словами, російські військові використовують тактику хвильових атак точно так само, як це було і під час невдалого зимового наступу Росії в минулому році, передає Голос Америки.

"Вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного спорядження", - сказав Кірбі.

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Він додав, що Росія не враховує життя власних солдатів. Водночас Україна "ефективно і розумно воює".

"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як здається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там, де він є, виглядає дуже мізерним", - сказав американський чиновник.

Кірбі додав, що США повинні продовжувати підтримувати Україну.

"Ось чому надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов'язань перед українським народом і вживав заходів щодо збереження нашої підтримки", - сказав він.

Ситуація біля Авдіївки - останні новини

Російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдачі. Кремль намагався піднести свій наступ на Авдіївку та інші локальні дії як перехоплення російськими військами оперативної ініціативи в Україні. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

РФ намагається взяти Авдіївку в оточення, вони зосередилися на ударах з флангів з півночі та з півдня. У місті - важка ситуація, тривають бої. Гуманітарну допомогу і продукти харчування в Авдіївку не постачають, влада організовує евакуацію в перервах між обстрілами.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що росіяни кинули на штурм міста три бригади - близько 10 тисяч окупантів. Запеклі бої тривають вже четверту добу. Ворог використовує стрілецьку зброю, артилерію та авіацію. Лише вночі окупанти завдали по місту 13 ракетних ударів. Понад 20 ракет випустили по позиціях ЗСУ.

Крім того, російські окупанти використовують фосфорні боєприпаси під час проведення наступу на Авдіївському напрямку.

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