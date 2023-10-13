Випалюють ціле місто: росіяни використовують фосфор для штурму Авдіївки - Єрмак

Росіяни використовують фосфор під час наступу на Авдіївку.

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Росіяни використовують фосфор для штурму Авдіївки - Єрмак / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Російські окупанти використовують фосфорні боєприпаси під час проведення наступу на Авдіївському напрямку.

"Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом", - написав у своєму телеграмі написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак зазначив, що Сили оборони України ведуть дуже складні бої на Авдіївському напрямку. Глава Офісу президента також зверувся до українців із закликом пам'ятати, що війна все ще триває. За його словами, головна ціль ворога залишається незмінною, а саме - "вбити нас усіх".

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Росія використовує фосфорні боєприпаси / скріншот

Дивіться відео використання росіянами фосфорних боєприпасів на Авдіївському напрямку:

"Росіяни не цінують своїх людей - вони роблять ставку на кількість. Наша сила - в якості та єдності. І в холодному розрахунку наших потреб для того, щоб знищити росіян. Продовжуємо боротися за майбутнє нації щодня. Всі разом", - додав голова ОП.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці в п'ятницю, 13 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Покровську Донецької області. Зруйновано дві будівлі, одна людина загинула, 12 - поранені.

Як повідомив Андрій Юсов у телемарафоні, українські бійці ГУР висадилися в окупованому Криму 4 жовтня і там стався жорстокий бій. Один український військовий потрапив у полон до окупантів.

Водночас, Росія вже неодноразово била по літаках-приманках, а також по "фанерних" ЗРК української армії, підтвердили у коментарі АрміяInform представники Повітряних сил.

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