Росія не витримає довгої війни, Україні повинні дати здобути перемогу - Подоляк

Говорити про те, що країна-агресорка Росія здатна витримати тривалу війну – це нонсенс, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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Росія повинна програти війну, її союзники не допоможуть Москві воювати глобально - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Можливостей країни-агресорки Росії і її союзників Ірану і Північної Кореї недостатньо для того, щоб вони представляли реальну загрозу розвиненим демократичним державам. Москва не в змозі довго воювати, і Захід повинен надати Україні можливість здобути над нею перемогу. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що у Росії та її союзників немає стільки ресурсів, щоб протистояти цивілізованому світу.

Росія не здатна довго воювати

"Тому що ресурси можливості Російської Федерації, Ірану разом з Північною Кореєю не можна порівняти з технологічними і збройними можливостями країн-демократів. Це взагалі не сумісні речі", - вважає чиновник. відео дня

За його словами, незважаючи на те, що Москва поводиться як "гопник", її ресурсна база в глобальному плані не настільки велика.

"Але з точки зору підготовки до глобального процесу, а ми сьогодні заходимо в глобальний процес, з точки зору обсягу ресурсу Росія непорівнянна взагалі... Це нонсенс говорити про те, що Росія може витримати якусь тривалу війну, про що сьогодні говорять постійно, що РФ може бути ініціатором інших глобальних змін. Ні", - запевнив Подоляк.

Україні повинні дати здобути перемогу

Також він додав, що потрібно "надати Україні можливість довести цю війну до кінця".

"А для цього потрібно прийняти для себе концепцію, що Росія вміє програвати, може і повинна програти", - підкреслив Михайло Подоляк.

Війна Росії проти України

У ЗСУ є все, щоб продовжувати контрнаступ взимку, сказав міністр оборони Рустем Умеров. За його словами, Україна і країни-партнери вже розглянули плани щодо постачань озброєнь в зимовий період.

Скільки ще Росія зможе вести війну, розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. На його думку, Москва може воювати максимум до 2026 року. Також начальник військової розвідки додав, що не можна допустити замороженої війни.

В Офісі президента розповіли про ситуацію в Авдіївці - російські окупанти наступають на місто, йдуть важкі бої. Радник голови Офісу Михайло Подоляк сказав, що окупанти такими діями намагаються відтягнути сили ЗСУ від наступу на півдні.

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