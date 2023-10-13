Переломний момент у війні: Зеленський повідомив про 2 варіанти для Європи

Володимир Зеленський повідомив про переломний момент у війні Росії проти України.

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Зеленський повідомив про 2 варіанти для Європи / Колаж Главред, фото: скріншот із відео Офісу президента, 92 бригада

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що війна Росії проти України перебуває у історичній точці. Існує два варіанти для світу: або Росія зламає свободу і продовжить поширювати геополітичну нестабільність або вона програє у цій війні. Про це Зеленський заявив під час звернення до лідерів країн спільноти Joint Expeditionary Force.

"Усі ми — зараз на історичному повороті. Варіантів лише два: або терористичній Росії вдасться зламати свободу, і тоді всім нашим континентом пошириться зона геополітичної нестабільності, яка існує на сході Європи. Або завдяки багатьом рівням та форматам співпраці, зокрема регіональним, завдяки нашому спільному захисту свободи, Росія програє у цьому протистоянні", — сказав він.

Зеленський підкреслив, що в разі поразки Росії виникне історична можливість для досягнення геополітичної стабільності "по всій лінії — від Скандинавії через Мінськ і Київ до Південного Кавказу".

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Володимир Зеленський зазначив, що Кремль "повинен почати звикати до своїх програшів".

"І, зокрема, програш другої зими, програш його енергетичного терору однозначно додасть сили всім нам. І вести Росію програшами далі буде простіше", — додав Зеленський.

Війна проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни застосовують всі наявні сили для захоплення Авдіївки, в хід йде піхота, техніка, противник масово застосовує авіацію. Ворог спробував використати тактику аналогічну тій, яку використовував у боях за Соледар. Проте, спроба раптового наступ російських сил не увінчався успіхом, і Сили оборони України успішно утримують оборону.

Також, Сили спеціальних операцій підірвали потяг російських окупаційних військ у Мелітополі. Операція відбулась вранці 13 жовтня. Внаслідок успішних дій ССО, окупанти на Запорізькому напрямку залишаться без боєприпасів та пального.

Водночас, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про підготовку російськими окупантами нових ракетних ударів по Україні.

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