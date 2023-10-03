"Часу обмаль": у Байдена відверто висловилися щодо фінансової допомоги Україні

Навіть невелика перерва в наданні допомоги Україні може погіршити ситуацію, попередив Джон Кірбі.

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Джон Кірбі розповів про продовження допомоги Україні / 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу, defense.gov

Вашингтону необхідно продовжувати фінансову допомогу Україні, уникаючи затримок, заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ми ні за яких обставин не можемо допустити того, щоб американська підтримка України переривалася. Часу у нас обмаль. У нас достатньо державного фінансування для задоволення потреб України ще трохи часу", - сказав він на брифінгу.

За словами американського чиновника, "навіть невелика перерва в наданні допомоги" Україні може погіршити ситуацію.

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Представник Ради національної безпеки США стверджує, що Пентагон поки володіє достатніми засобами, щоб зберігати темпи з надання військової допомоги Києву. При цьому Кірбі допустив, що в тому випадку, якщо Конгрес США найближчим часом не домовиться про виділення додаткових коштів на підтримку України, виділених коштів може вистачити, приблизно, "ще пару місяців".

За словами Кірбі, президент США Джо Байден запевнив своїх колег в G7 в тому, що він, американський лідер, вірить в продовження підтримки Демократичною і Республіканською партіями політики Вашингтона щодо України.

Раніше повідомлялося, що Байден провів найважливіші переговори щодо України. Президент США Джозеф Байден провів нараду щодо підтримки України з партнерами та союзниками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Пентагоні залишилося $ 5,2 млрд на зброю для України. Рахунок, який США використали для довгострокової програми модернізації української армії та підвищення її сумісності з НАТО - порожній.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр раніше заявила, що Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Вона підкреслила, що Путін "помиляється", якщо думає, що США та інші західні країни припинять підтримувати Україну.

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