"Горить вся Авдіївка": росіяни кинули в штурм 10 тисяч окупантів

Російські окупанти обстрілюють місто запальними боєприпасами, завдають ракетних та артилерійських ударів.

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Росіяни намагаються захопити Авдіївку / Колаж: Главред, фото: t.me/avdiyivka, скріншот з відео

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку у Донецькій області і постійно штурмують позиції українських військових. Росіяни кинули на штурм міста три бригади - близько 10 тисяч окупантів. Про це в ефірі телемарафону заявив глава Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

Запеклі бої тривають вже четверту добу. Ворог використовує стрілецьку зброю, артилерію та авіацію. Лише вночі окупанти завдали по місту 13 ракетних ударів. Понад 20 ракет випустили по позиціях ЗСУ.

Росіяни безжально застосовують навіть запальні боєприпаси і намагаються спалити Авдіївку дотла.

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"Ситуація дуже складна, але контрольована ... У них дуже багато резервів, сподіваємося, що знищення моста між Ясинуватою і Горлівкою ускладнить їм логістику. Били запальними боєприпасами, горить вся Авдіївка, вони обстрілюють всім, що у них є. Останні кілька днів б'ють по дорозі в місто", - сказав Барабаш.

Попри те, що у росіян багато бронетехніки, українські військові знищують десятки одиниць таких машин.

Ситуація в Авдіївці

Раніше Віталій Барабаш розповів про те, що російські окупанти лізуть, як таргани, намагаючись взяти Авдіївку в оточення. Четверту добу в Авдіївці тривають запеклі бої. Окупанти б'ють з усього, що у них є. ЗСУ тримають свої позиції.

В ОП розповіли про ситуацію в Авдіївці і зазначили, що там тривають запеклі бої. РФ активізувалася на Авдіївському напрямку, щоб відвернути увагу українських військових і зупинити захисників на Південному і Запорізькому напрямках.

Голова ОП Андрій Єрмак розповів про те, що росіяни використовують фосфор для штурму Авдіївки. Окупанти випалюють все місто.

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