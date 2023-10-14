УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Атака окупантів на Авдіївку провалилася - ISW

Анна Ярославська
14 жовтня 2023, 07:38 оновлено 14 жовтня, 07:44
Українські військові продовжують відбивати російські наступальні дії навколо Авдіївки.
Авдіївка
Атака окупантів на Авдіївку 13 жовтня провалилася / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдачі. Кремль намагався піднести свій наступ на Авдіївку та інші локальні дії як перехоплення російськими військами оперативної ініціативи в Україні. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Російські джерела стверджували, що російські війська продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, показують, що російські війська просунулися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 км на північний захід від Авдіївки), передає ISW.

Російські джерела також опублікували суперечливі повідомлення про російський контроль над Авдіївським коксохімічним заводом. При цьому аналітики ISW не знайшли жодних доказів того, що російські сили контролюють завод на момент публікації.

відео дня

Українські військові повідомили, що українські сили продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки.

Російський військовий блогер зазначив, що українські сили використовують мінні поля, щоб уповільнити просування росіян на Авдіївському напрямку.

Російський волонтер оцінив, що російські сили можуть "стиснути [український] периметр", захопивши менш укріплену українську територію поблизу Авдіївки, але висловив занепокоєння, що російські генерали неправильно витлумачать ці обмежені просування і спробують прискорити наступальні зусилля на Авдіївку. Волонтер зазначив, що таке неправильне тлумачення може призвести до того, що російські війська будуть "бити по бетонних" укріпленнях, поки сили не закінчаться.

Також, військові аналітики вважають, що російське військове командування обмежує обговорення російських наступальних операцій навколо Авдіївки в інформаційному просторі. Ймовірно, вони намагаються адаптуватися до попередніх інформаційних шоків і контролювати будь-які наративи, які виникають в російському інформаційному просторі навколо операцій.

Ситуація біля Авдіївки - останні новини

Російські окупанти намагаються взяти Авдіївку в оточення, вони зосередилися на ударах з флангів з півночі та з півдня. У місті - важка ситуація, тривають бої. Гуманітарну допомогу і продукти харчування в Авдіївку не постачають, влада організовує евакуацію в перервах між обстрілами. Про це 13 жовтня розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, росіяни кинули на штурм міста три бригади - близько 10 тисяч окупантів. Запеклі бої тривають вже четверту добу. Ворог використовує стрілецьку зброю, артилерію та авіацію. Лише вночі окупанти завдали по місту 13 ракетних ударів. Понад 20 ракет випустили по позиціях ЗСУ.

Крім того, російські окупанти використовують фосфорні боєприпаси під час проведення наступу на Авдіївському напрямку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"У них тут залишилися зв’язки": що відомо про братів, які навели ракету на кафе в Грозі

"У них тут залишилися зв’язки": що відомо про братів, які навели ракету на кафе в Грозі

08:45 Україна
Азербайджан може почати вторгнення до Вірменії: у Politico назвали терміни

Азербайджан може почати вторгнення до Вірменії: у Politico назвали терміни

08:21 Світ
Атака окупантів на Авдіївку провалилася - ISW

Атака окупантів на Авдіївку провалилася - ISW

07:38 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:39

Як в дитячому садку: всього 3 інгредієнта, щоб приготувати пишний омлет на сметані на всю сім'ю

08:22

Україна зібрала весь пазл "пастки злиднів"Погляд

08:21

Азербайджан може почати вторгнення до Вірменії: у Politico назвали терміни

08:08

Всесвітньо відомий актор і зірка блокбастерів оголосив про закінчення кар'єри

07:50

Навряд чи дотягне до нового року: астролог Влад Росс передрік майбутнє Путіна

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
07:38

Атака окупантів на Авдіївку провалилася - ISW

06:42

Суворе правило Рейгана, яка слід згадатиПогляд

06:35

Лише геній знайде грабіжника на малюнку за 15 секунд: хитра оптична ілюзія

06:35

Як правильно казати – "з другого боку" чи "з іншого боку": відповідь Авраменка

Реклама
06:10

Десятки тисяч ізраїльтян повертаються додому захищати країну, а що в Україні?Погляд

05:00

Як очистити плиту від сильного нагару: простий спосіб, про який багато хто не знає

03:50

"9 років разом": Анна Саліванчук зізналась, чи справді розлучилася з чоловіком

03:20

Ви оптиміст чи розумний мислитель: головоломка, яка розкриє ваш характер

02:50

У розвідці назвали, коли та чим РФ планує масовано бити по Україні

02:20

Сонячне затемнення 14 жовтня 2023: Рибам - гроші, Терезам - зміни, Ракам - переїздВідео

01:35

Журналіст спрогнозував, чи позбудеться Нетаньяху поста через війну в Ізраїлі

00:17

7 ознак, що чоловік зраджує вам: підказки у його підозрілій поведінці

00:13

Що не можна розповідати іншим 15 жовтня, щоб не злякати удачу: прикмети дня

13 жовтня, п'ятниця
23:03

ЗСУ потужно просунулися вперед і вибили РФ з позицій на Запоріжжі танковим штурмом

23:03

Долетить до Пскова з 50-кілограмовою вибухівкою: в Україні створили "невидимий" дрон

Реклама
22:55

"Дуже боляче": українська співачка підтримала Козловського, який "воює" з Кондратюком

22:31

Суцільне хвилювання: дочка Олени Кравець опинилася в лікарні

22:25

Що ніколи в житті не можна позичати: 5 речей, які накликають біду

22:03

Тисячі контейнерів з боєприпасами: у США розкрили, як КНДР озброює Росію

20:59

Українські військові знищили російський винищувач Су-25: Генштаб про атаку ЗСУ

20:59

РФ готує нову "гарячу точку" в ЄС: Зеленський назвав несподіваний напрямок

20:43

Армія Ізраїлю увійшла в Сектор Гази: ЦАХАЛ проводить рейди

20:07

"Горить вся Авдіївка": росіяни кинули в штурм 10 тисяч окупантів

20:01

США підняли авіацію в напрямку Криму: у Мережі дізналися деталі

19:52

Україна "розпорошила" ЧФ і б'ється з РФ: потужний результат зустрічі Зеленського з Рютте

19:51

Щомісяця Україна отримує нові системи: Зеленський повідомив про посилення ППО

19:21

Росія терміново перекидає важку техніку під Херсон, готуються до удару ЗСУ - Атеш

19:19

Скажений вітер та сильний туман: синоптики попередили про небезпеку

19:10

Україна отримає ракети AIM-9: що потрібно знатиПогляд

18:54

У "темі" – ФСБ і КДБ: ГУР розкрило нові плани Росії втягнути у війну Білорусь

18:35

Удари по кораблях ЧФ: у ВМС назвали чисельність угруповання РФ біля берегів України

18:30

"Відріж ногу - отримаєш групу": військовому відмовились давати 2 групу інвалідності

18:28

Добірки з найпопулярнішим контентом групи 1+1 media зʼявилися у відкритому доступі на Київстар ТБ

18:14

Хитра головоломка для найуважніших: треба лише за 10 секунд знайти собаку

17:56

Війна не закінчиться повним звільненням українських територій: експерт дав прогноз

Реклама
17:37

Переломний момент у війні: Зеленський повідомив про 2 варіанти для Європи

17:35

Іран вибухнув погрозою "нового фронту" проти Ізраїлю через Сектор Газа

17:06

Які квіти посадити у жовтні, щоб виріс розкішний квітник навесні

17:01

Конфлікт загострюється: "Хезболла" заявила про готовність воювати проти Ізраїлю

16:57

Премія Дарвіна для окупантів: росіяни підбили свою БМП, яка переїхала солдата РФ

16:42

Що зробити 14 жовтня, щоб зцілитися від хвороб: прикмети та заборони дня

16:41

Зроблю пожежу в теплих місцях: колишня Остапчука подалася "у всі тяжкі"

16:37

Досвідчена домогосподарка показала копійчаний засіб з аптеки, який відчистить будь-який побутовий прилад від жовтизни

16:37

Байден випередив Трампа в рейтингах, але програє іншим "республіканцям" – опитування

16:33

"Виходила на фестиваль Михалкова": зірка "Скаженого весілля" жорстко розніс "мовчунку" Безрук

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти