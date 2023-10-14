Атака окупантів на Авдіївку провалилася - ISW

Українські військові продовжують відбивати російські наступальні дії навколо Авдіївки.

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Атака окупантів на Авдіївку 13 жовтня провалилася / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдачі. Кремль намагався піднести свій наступ на Авдіївку та інші локальні дії як перехоплення російськими військами оперативної ініціативи в Україні. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Російські джерела стверджували, що російські війська продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, показують, що російські війська просунулися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 км на північний захід від Авдіївки), передає ISW.

Російські джерела також опублікували суперечливі повідомлення про російський контроль над Авдіївським коксохімічним заводом. При цьому аналітики ISW не знайшли жодних доказів того, що російські сили контролюють завод на момент публікації.

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Українські військові повідомили, що українські сили продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки.

Російський військовий блогер зазначив, що українські сили використовують мінні поля, щоб уповільнити просування росіян на Авдіївському напрямку.

Російський волонтер оцінив, що російські сили можуть "стиснути [український] периметр", захопивши менш укріплену українську територію поблизу Авдіївки, але висловив занепокоєння, що російські генерали неправильно витлумачать ці обмежені просування і спробують прискорити наступальні зусилля на Авдіївку. Волонтер зазначив, що таке неправильне тлумачення може призвести до того, що російські війська будуть "бити по бетонних" укріпленнях, поки сили не закінчаться.

Також, військові аналітики вважають, що російське військове командування обмежує обговорення російських наступальних операцій навколо Авдіївки в інформаційному просторі. Ймовірно, вони намагаються адаптуватися до попередніх інформаційних шоків і контролювати будь-які наративи, які виникають в російському інформаційному просторі навколо операцій.

Ситуація біля Авдіївки - останні новини

Російські окупанти намагаються взяти Авдіївку в оточення, вони зосередилися на ударах з флангів з півночі та з півдня. У місті - важка ситуація, тривають бої. Гуманітарну допомогу і продукти харчування в Авдіївку не постачають, влада організовує евакуацію в перервах між обстрілами. Про це 13 жовтня розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, росіяни кинули на штурм міста три бригади - близько 10 тисяч окупантів. Запеклі бої тривають вже четверту добу. Ворог використовує стрілецьку зброю, артилерію та авіацію. Лише вночі окупанти завдали по місту 13 ракетних ударів. Понад 20 ракет випустили по позиціях ЗСУ.

Крім того, російські окупанти використовують фосфорні боєприпаси під час проведення наступу на Авдіївському напрямку.

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