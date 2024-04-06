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Прогриміла серія вибухів: росіяни жорстоко обстріляли Одесу та Донеччину

Руслана Заклінська
6 квітня 2024, 23:17
Росія вдарила по Покровському району Донеччини артилерією, загинуло шість людей, ще двоє дістали поранення.
Прогриміла серія вибухів: росіяни жорстоко обстріляли Одесу та Донеччину
Росія обстріляла Одесу та Донеччину / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Росія з артилерії обстріляла Покровський район Донецької області. Російські снаряди влучили по території приватного сектору, там загинули четверо осіб. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними прокуратури, 6 квітня окупанти двічі обстріляли селище Курахівка Покровського району. У результаті цих атак загинули 5 осіб - 38-річна матір і її 16-річна донька. Поранення дістав також 52-річний чоловік.

Крім цього, місто Красногорівка також стало об'єктом російського обстрілу. Внаслідок цього удару загинув 25-річний чоловік, а 29-річний мешканець міста отримав тілесні ушкодження.

відео дня

"Населені пункти ворог атакував з артилерії. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - зазначили у повідомленні.

Атака Росії - в Одесі прогримів вибух

Російські війська продовжують здійснювати обстріли ракетами південних регіонів України. У суботу, 6 квітня, в Одесі пролунала серія вибухів, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

О 21:36 був оголошений сигнал повітряної тривоги на півдні країни через загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Незабаром у місті прогриміли вибухи.

"Одеса та Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою! Це важливо!" - наголосив Кіпер.

Що таке крилата ракета?

Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.
В даний час є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

Російські атаки - останні новини

Ногадаємо, 6 квітня, окупанти запустили ракету по Одеському районі. В результаті влучання загинув працівник комунального господарства. Пошкоджень зазнало обладнання та адмінбудівля.

Також вдень, 6 квітня, у Харкові сталися потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто КАБами. Мер міста Ігор Терехов розповів, що удар завдали по Шевченківському району, при цьому пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також виникла пожежа.

Крім цього, у ніч на суботу, 6 квітня, росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС і атакували Україну дронами. Вибухи сталися в Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому та Київській області.

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