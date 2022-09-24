Приїхав підзаробити на пенсії: ЗСУ ліквідували мічмана-окупанта, який "заробляв на війні"

Загарбник був військовим близько 30 років. Проте після виходу на пенсію вирішив поїхати воювати проти України.
Українські військові ліквідували мічмана російської армії Костянтина Креньова. Загарбник прослужив у Сєвєродвінську Архангельської області близько 30 років.
Коли він вийшов на пенсію, очевидно, вирішив підзаробити більше грошей і поїхав воювати проти України. Про це повідомив волонтер та блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе у Facebook.
При цьому Комахідзе натякнув, що з соцмереж окупанта не зовсім зрозуміло, якої він орієнтації.
"Маючи недостатню пенсію, вирішив підзаробити і... вуаля. В Україні ліквідовано мічмана незрозумілої орієнтації. Прикриттям у звичайному житті мічману служила дружина Ольга Креньова-Алфьорова", – написав блогер-розслідувач.
Про загибель Креньова 22 вересня офіційно оголосила влада Архангельської області. Місцевий губернатор Олександр Цибульський розповів, що загарбник нібито з самого дитинства хотів стати військовим.
Креньов після школи вступив до Вищого військово-морського училища радіоелектроніки ім. Попова в Санкт-Петербурзі. Далі усе його життя було пов’язане з російським військом.
Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували окупанта з українським корінням 27-річного Ігоря Бойчука. У країні-агресорці РФ повідомили, нібито він з російського міста Когалим. Проте виявилося, що окупант насправді родом з Луцька.
Нагадаємо, раніше українські бійці влучним вогневим ударом в районі населеного пункту Сватове на Луганщині поранили представника російської військової верхівки – командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова.
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