ЗСУ ліквідували командира танкової роти РФ Негмонова

Окупант був випускником Казанського танкового училища і вирушив воювати проти України, за що і поплатився головою.
Українські військові ліквідували ще одного високопоставленого окупанта – командира танкової роти старшого лейтенанта Шералі Негмонова.
Про це повідомив відомий блогер і офіцер української армії Анатолій Штефан ("Штірліц") у Telegram. Він із сарказмом зазначив, що загарбник "перейшов на інший напрямок" для нарощуванням там зусиль.
"Командир танкової роти (старлей-капітан) Негмонов Шералі успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", – написав український офіцер.
Про смерть Негмонова повідомили також на сторінці у Twitter "Russian Officers killed in Ukraine" ("Російські офіцери, вбиті в Україні").
Смерть загарбника підтвердили і в країні-агресорці РФ. У соцмережах повідомили, що окупант загинув під час війни проти України. Зазначається, що Негмонов Шералі Муродович був випускником Казанського танкового училища і командиром танкової роти.
Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували на фронті "бойового бурята" – полковника Віталія Сукуєва, який командував 108-м десантно-штурмовим полком російської армії. Перед цим він командував спецназівцями із так званої "ДНР".
Нагадаємо, раніше ЗСУ ліквідували "спадкового військового" – 25-річного окупанта-лейтенанта російської армії Антона Ричагова. Молодий російський окупант був "денацифікований" 25 вересня, ховали його в Саратовській області 2 жовтня. Він воював з першого дня вторгнення РФ.
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