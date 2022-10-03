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ЗСУ ліквідували "спадкового військового" - окупанта Ричагова

3 жовтня 2022, 13:09

Молодий російський окупант Антон Ричагов був "денацифікований" 25 вересня, ховали його в Саратовській області 2 жовтня. Він воював з першого дня вторгнення РФ.

Антон Ричагов
Антон Ричагов знайшов свою смерть в Україні / Фото Trlrgram, twitter.com/Shtirlitz53

На війні в Україні ліквідували 25-річного окупанта-лейтенанта російської армії Антона Ричагова. Він воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Молодий російський окупант був "денацифікований" 25 вересня, ховали його в Саратовській області 2 жовтня. Про ліквідацію загарбника повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Лейтенант Антон Ричагов успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", – іронізує Штефан.

У некрологах росіяни пишуть, що окупант "усвідомлено вибрав службу в збройних силах РФ", тому що "виховувався в сім'ї спадкових військових".

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії з 24 лютого по 3 жовтня склали 60 430 осіб особового складу.

Втрати РФ в Україні-статистика
Втрати РФ в Україні - статистика / facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляв Главред, українські військовослужбовці ліквідували російського 20-річного окупанта. Єфрейтор Сергій Горчаков пішов на фронт, щоби заробити на "Ладу".

Українські воїни також "відправили на концерт до Кобзона" російського полковника і трьох лейтенантів російських окупаційних військ.

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