Просування військ РФ до нескінченності: Путін розраховує на виснаження ЗСУ - ISW

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія перемагає та переживе рішучість Києва і країн Заходу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що диктатор навряд чи погодиться на угоду, якщо ЗСУ не завдадуть Росії інших суттєвих поразок на полі бою та не продемонструють йому, що він не може перемогти силовим шляхом.

Зазначається, що під час "Прямої лінії" 19 грудня Путін заявив про найвищу у світі боєготовність Росії та що російська оборонно-промислова база виробляє усе необхідне для російської армії. Він стверджував, що ситуація на полі бою суттєво змінюється на користь РФ та що її війська просуваються по всій лінії фронту.

В ISW додали, що сформульована диктатором теорія перемоги передбачає поступове і повзуче просування російських військ до нескінченності. За логікою Путіна, це не дозволить Україні провести успішні, оперативно значущі контрнаступальні операції проти російських військ і дозволить окупантам виграти війну волі й виснаження проти ЗСУ.

Крім того, аналітики вважають, що ця теорія перемоги ґрунтується на припущеннях Путіна, що Росія зможе пережити і подолати західну безпекову допомогу Україні, зусилля країни з укомплектування та оснащення своїх Збройних сил, а також відмову Заходу від подальшої підтримки України.

"Західні політики можуть спростувати ці припущення і змусити Путіна вести переговори на прийнятних для США, України та Європи засадах. Таким чином політики доведуть свою волю продовжувати підтримувати Україну, надавши ЗСУ можливість завдати Росії істотної поразки на полі бою", - підсумували в ISW.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін назвав війну в Україні "движухою". За його словами, якщо навколо все спокійно і розмірено, то росіянам стає нудно. При цьому він спробував усіх переконати, нібито в країни-агресорки Росії все в порядку з економікою, не дивлячись на санкції та інші обмеження.

Путін також кинув виклик союзникам України: він запропонував обрати об'єкт у Києві, по якому Росія завдасть удару ракетою "Орєшнік", щоб системи ППО та ПРО України та Заходу спробували її перехопити.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цинічну ідею лідера РФ про "дуель" з балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" заявив, що російський диктатор Володимир Путін не є адекватною людиною, а "відморозком".

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.