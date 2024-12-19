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"Хай пробують збити "Орєшнік": Путін викликав Захід на дуель - пригрозив ударом

Даяна Швець
19 грудня 2024, 15:01
191
Лідер Кремля стверджує, що шансів збити "Орєшнік" нібито немає.
'Хай пробують збити 'Орєшнік': Путін викликав Захід на дуель - пригрозив ударом
Путін черговий раз погрожує Україні та світу ракетою "Орєшнік" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ, Главред

Ключове:

  • Путін пропонує Заходу удар по Києву як експеримент
  • Диктатор впевнений у непереможності нової ракети

Володимир Путін запропонував цинічний "технологічний експеримент". Цю ідею він озвучив під час підбиття підсумків року.

Він кинув виклик нашим союзникам: обрати об'єкт у Києві, по якому Росія завдасть удару ракетою "Орєшнік", щоб системи ППО та ПРО України та Заходу спробували її перехопити.

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Лідер Кремля стверджує, що шансів збити "Орєшнік" нібито немає.

За його словами, дальність ракети сягає 5,5 тисячі кілометрів, а засоби ПРО, встановлені в Румунії та Польщі, не здатні її дістати.

'Хай пробують збити 'Орєшнік': Путін викликав Захід на дуель - пригрозив ударом
Ракетний комплекс "Кедр" / Инфографика Главред

Путін також запропонував організувати "високотехнологічну дуель" між Росією та Заходом, щоб довести перевагу нової російської зброї, яку він називає вдосконаленою версією радянських розробок.

"Нехай визначать якийсь об'єкт, скажімо, в Києві, зосередять туди всі свої сили ППО і ПРО, а ми завдамо удару "Орєшніком". І подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові, а от чи готова інша сторона?", - сказав диктатор.

На запитання, чому ракету назвали "Орєшнік", він відповів: "Чесно? Не знаю".

Ракета "Орєшнік" - останні новини за темою

Як писав Главред, не пройшло і тижня, як Путін знову пригрозив "Орешником". Декілька днів тому він заявив, що в РФ нібито запустять у серійне виробництво ракети. Начебто це здійснюється "для захисту безпеки Росії і союзників".

Згодом був опублікований тривожний прогноз нового удару РФ. Так, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко висловив думку, по яких цілях можуть запустити "Орешник".

Водночас в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешніком" на свята. Не секрет, що РФ вже використала проти України все різноманіття наявного озброєння, однак загроза нових атак залишається.

Інші важливі новини:

Масовані повітряні атаки Росії по Україні

Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.
Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення.

26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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