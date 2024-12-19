Путін назвав війну в Україні 'движухою': що заявив диктатор

За словами диктатора, коли все спокійно і розмірено, то росіянам стає нудно, а коли починається "движуха", то стає страшно.

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Путін назвав війну в Україні "движухою"/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

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Путін назвав війну в Україні "движухою"

Він зазначив, що коли навколо все спокійно і розмірено, росіянам стає нудно

Російський диктатор Володимир Путін назвав війну в Україні "движухою". За його словами, якщо навколо все спокійно і розмірено, то росіянам стає нудно. Про це глава Кремля сказав на пресконференції за підсумками 2024 року.

Російська пропагандистська журналістка запитала у Путіна, як Росії нібито "вдається триматися на плаву і продовжувати розвиватися" в умовах, коли у світі відбувається низка конфліктів і "світова економіка перебуває у складній ситуації".

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"Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно, застій, хочеться "движухи". Як тільки починається "движуха", все свистить біля скроні – і секунди, і кулі, на жаль, і кулі зараз свистять – то нам страшно, жах", – сказав Путін.

При цьому він спробував усіх переконати, нібито в країни-агресорки Росії все в порядку з економікою, не дивлячись на санкції та інші обмеження, які нанесли удар по РФ після того, як Росія почала широкомасштабну злочинну війну проти України.

"З економікою в цілому в Росії у нас ситуація нормальна, стійка, розвиваємося, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на які зовнішні загрози і спроби впливу на нас", – пробелькотів Путін.

Володимир Путін/ скрін

Дивіться відео зі словами Путіна про "движуху":

Яка ситуація з економікою РФ насправді

Нагадаємо, раніше голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів в інтерв’ю Главреду, що насправді у країні-агресорці Росії складна економічна ситуація.

"Керівниця російського Центробанку Набіулліна уже навіть не натяками, а прямо говорить про складну економічну ситуацію і складний стан державних фінансів Росії. У них із двох фондів один вичерпаний повністю, другий – більше ніж на 50%. Запасу фінансової міцності у Росії все менше і менше", – зазначив Новак.

Він наголосив, що сьогодні російська економіка тримається виключно за рахунок величезних вливань державних грошей у військово-промисловий комплекс. У всіх інших сферах ситуація плачевна, особливо після того, як російський Центробанк підняв облікову ставку до 21%, а це означає кредитні ставки на рівні 27-30%.

"Для промисловості це означає, що про прибутковість можна забути. Все більше навіть крупних російських підприємств заявляють про наближення банкрутства. Якщо Росія буде вести війну такої інтенсивності, що й зараз, будуть стрімко скорочуватися її можливості фінансувати війну. Так воювати вона зможе ще хіба що півроку", – додав голова Комітету економістів України.

Війна в Україні – останні новини

Раніше у Reuters зазначали, що армію КНДР "розносять" на Курщині – вбиті 100 і поранені близько 1000 північнокорейських військових. Солдати КНДР не знають особливостей відкритої місцевості, де тривають бойові дії.

Також, як повідомляв Главред, РФ хоче відкрити шлях на Херсон – окупанти штурмують острови в гирлі Дніпра. Контроль над островами Козацький та Круглик у гирлі Дніпра дасть окупантам доступ до річки, яка відіграє ключову стратегічну роль у бойових діях на півдні.

Нагадаємо, Генштаб підтвердив ураження цінного об'єкту в РФ. Українські захисники уразили ще один стратегічний об’єкт російських окупантів.

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