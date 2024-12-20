"Путін вирішив вдарити по будинках, налякавши дітей": в ЦПД прокоментували атаку по Києву

Диктатор вдарив по Києву не тому, що образився на вчорашнє висловлювання Зеленського. Путін – воєнний злочинець, який вже 3 роки таке робить, сказав Коваленко.

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Удар РФ по Києву 20 грудня/ колаж: Главред, фото: КМВА

Коротко:

Путін вирішив вдарити по Києву після втрати низки стратегічних об’єктів в РФ

Чим більше буде знищено стратегічних об’єктів в РФ, тим швидше такі удари припиняться

Російський диктатор Володимир Путін вирішив вдарити по цивільних автомобілях та будинках в столиці України після втрати низки стратегічних об’єктів у країні-агресорці Росії.

Удар по Києву, який стався вранці у п’ятницю, 20 грудня, точно відбувся не через вчорашнє висловлювання президента України Володимира Зеленського. Путін здійснює такі удари вже три роки. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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"Втративши низку стратегічних об‘єктів в росії, путін вирішив вдарити по цивільних автівках та будинках в столиці, налякавши дітей. Коли дехто бігатиме і розповідатиме, що він образився за "довбо*оба", то раджу не вестися на цю дурню. Це звичайний воєнний злочинець, який вже три роки таке робить", – зазначив Коваленко.

Він додав, що чим більше буде знищено стратегічних об‘єктів в Росії, тим швидше це завершиться.

Удар РФ по Києву вранці 20 грудня – що відомо

Як повідомляв Главред, рано вранці 20 грудня Київ атакували дрони – уламки БПЛА впали в одному з районів міста. У столицю ворожі дрони заходили кількома хвилями. Тривогу оголошували двічі.

Після цього російські окупанти здійснили ще один ракетний удар по Києву – лунали потужні вибухи, є постраждалі. Одна людина загинула, також є постраждалі. В кількох районах столиці є руйнування і спалахнули пожежі.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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