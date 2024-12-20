"Путін вирішив вдарити по будинках, налякавши дітей": в ЦПД прокоментували атаку по Києву

Коротко:
- Путін вирішив вдарити по Києву після втрати низки стратегічних об’єктів в РФ
- Чим більше буде знищено стратегічних об’єктів в РФ, тим швидше такі удари припиняться
Російський диктатор Володимир Путін вирішив вдарити по цивільних автомобілях та будинках в столиці України після втрати низки стратегічних об’єктів у країні-агресорці Росії.
Удар по Києву, який стався вранці у п’ятницю, 20 грудня, точно відбувся не через вчорашнє висловлювання президента України Володимира Зеленського. Путін здійснює такі удари вже три роки. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
"Втративши низку стратегічних об‘єктів в росії, путін вирішив вдарити по цивільних автівках та будинках в столиці, налякавши дітей. Коли дехто бігатиме і розповідатиме, що він образився за "довбо*оба", то раджу не вестися на цю дурню. Це звичайний воєнний злочинець, який вже три роки таке робить", – зазначив Коваленко.
Він додав, що чим більше буде знищено стратегічних об‘єктів в Росії, тим швидше це завершиться.
Удар РФ по Києву вранці 20 грудня – що відомо
Як повідомляв Главред, рано вранці 20 грудня Київ атакували дрони – уламки БПЛА впали в одному з районів міста. У столицю ворожі дрони заходили кількома хвилями. Тривогу оголошували двічі.
Після цього російські окупанти здійснили ще один ракетний удар по Києву – лунали потужні вибухи, є постраждалі. Одна людина загинула, також є постраждалі. В кількох районах столиці є руйнування і спалахнули пожежі.
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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