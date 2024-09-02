'Там дикі бої': в ЗСУ назвали найгарячіший напрямок фронту

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ порівняв ефективність просування Сил оборони на Курщині із російським наступом на Донеччині.

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В ЗСУ назвали найгарячіший напрямок фронту / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 4 окрема танкова бригада

Ситуація на Донеччині для українських військових залишається дуже важкою. Російські окупати супроводжують власні наступальні дії на Донеччині активними інформкампаніями, в яких йдеться, зокрема, про нібито "окупацію" Покровська. Однак, це не відповідає дійсності, зазначив в ефірі 24 каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, російські війська навіть впритул не підійшли до Покровська.

"Донеччина вся палає. І Курщина, хоча звідти порівняно мало інформації. Тільки про те, що війська просуваються, хай і повільніше. Але все одно та територія, яку зайняли ЗСУ за два тижні, співмірна тому, що Росія з дикими боями, шаленими руйнуваннями, багатотисячними втратами зуміла зайняти за майже рік агресивного наступу в Україні", – сказав він. відео дня

Росія поширила як у своїх, так і в іноземних медіа низку матеріалів про нібито "втрату Україною" Покровська, Часового Яра та інших населених пунктів. Іван Тимочко зазначив, що це насправді є частиною інформаційної кампанії – однієї з улюблених тактик загарбників.

Ворог ще не наблизився до Покровська, але Росія завжди супроводжує свої наступи інформаційними операціями.

"Знаємо, що і в іноземних видань теж є свої політичні впливи, домовленості", – зазначив він.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ закликав українців бути вкрай уважними до будь-якої інформації, яка надходить з зовнішніх джерел, і довіряти лише офіційним повідомленням українського командування.

Що відомо про Покровск / Інфографіка: Главред

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними The Times, навесні 2025 року командування країни-агресора Росії може спробувати розпочати наступ на Дніпропетровську область. Видання зазначає, що наразі ані Україна, ані Росія не очікують значних успіхів у бойових діях, а боротьба йде за стратегічну перевагу на театрі бойових дій до кінця осені.

Майор Збройних сил України та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що у випадку, якщо російським військам вдасться захопити Покровськ, наступною ціллю може стати Дніпро. Він підкреслив, що хоча Росія може планувати будь-які дії, її плани і реальні можливості не завжди співпадають.

Російські окупанти намагаються просуватися на Покровському напрямку, і якщо вони захоплять Покровськ, ситуація в Дніпрі може стати значно складнішою і небезпечнішою, зауважив майор Олексій Гетьман.

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