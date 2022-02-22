УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна не відводитиме війська з підконтрольних Києву територій Донбасу – Зеленський

22 лютого 2022, 12:38

Українська влада не розглядатиме подібних запитів з ОРДЛО, заявив український президент.

Україна не відводитиме війська з підконтрольних Києву територій Донбасу / Reuters

Київ не розглядатиме прохання так званих "ДНР" і "ЛНР" про відведення українських військ з підконтрольних Києву регіонів Донбасу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Естонської Республіки Аларом Карісом.

На запитання журналістів про те, якою є реакція президента Зеленського на вимогу ватажків "ЛДНР" вивести війська з підконтрольних Києву територій Донецької і Луганської області, український президент коротко дав зрозуміти, що не буде навтіь розглядати подібного питання.

"Ми з ними не спілкуємося. Не розумію, хто це", – наголосив Зеленський на запитання журналістів.

"ЛНР" вимагає вивести з Луганщини українські війська

Раніше повідомлялося, що бойовики "ЛНР" поклали око на всю Луганську область і пригрозили Україні. Терористи кажуть, що, згідно з їхніми "законами про держкордон", вони мають право на всю територію Луганщини, а Київ повинен "добровільно відвести війська".

Реклама

Путін визнав "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Після цього Україна виступила із вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії та визнання "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення у межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України щодо скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

Вас також може зацікавити:

viber
Володимир Зеленський ЛДНР ОРДЛО новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Україна не відводитиме війська з підконтрольних Києву територій Донбасу – Зеленський». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Щедрі подарунки долі і щасливі зміни: кому зі знаків очікувати вже на початку березняЩедрі подарунки долі і щасливі зміни: кому зі знаків очікувати вже на початку березня Чи буде війна Росії та України в 2022 році: астролог назвала важливу датуЧи буде війна Росії та України в 2022 році: астролог назвала важливу дату Визнання Путіним "ЛДНР": якими будуть наслідки для УкраїниВизнання Путіним "ЛДНР": якими будуть наслідки для України Гороскоп на сьогодні, 20 лютого 2022: Ракам - вдалий збіг, Левам - гроші, Дівам - інтригиГороскоп на сьогодні, 20 лютого 2022: Ракам - вдалий збіг, Левам - гроші, Дівам - інтриги Зубна паста для кімнатних рослин: як приготувати незвичайне і ефективне добриво для квітівЗубна паста для кімнатних рослин: як приготувати незвичайне і ефективне добриво для квітів
13:17

Путін націлився в Україні на три великі міста-Bloomberg

13:17

Москва не бажає розривати дипвідносини з Україною - ПєсковВідео

13:03

"Росія визнає "ЛНР" і "ДНР" в межах проголошення": у Кремлі дали офіційний коментар

13:00

Гороскоп на завтра, 23 лютого 2022: Левам - втрати, Рибам - режим економіїВідео

12:58

Військові бази і паспорти: Держдума РФ ратифікувала "договір про дружбу" з "ЛДНР"

Реклама
12:47

Чверть українців готова воювати, ще чверть допомагатиме армії - опитування

12:38

Україна не відводитиме війська з підконтрольних Києву територій Донбасу – ЗеленськийВідео

12:35

Морок невизначеності впав, втрати будуть: Резніков звернувся до солдатів після вторгнення РФВідео

12:16

"РФ має дотримуватися здорового глузду": президент Туреччини засудив визнання Росією "ЛДНР"Відео

12:16

Гороскоп для Стрільців на березень 2022: неймовірне везіння, підвищення та медовий місяцьВідео

12:12

Зеленський пообіцяв зайнятися розривом дипвідносин з Росією та заговорив про воєнний станВідео

12:00

Російський дідусь хоче відновити СРСР, тому що у нього тоді ще стоявВідеоблоги

11:56

У Луцьку за президентською програмою реконструювали спорткомплекс національного технічного університету

11:44

Визнання "ЛНР/ДНР": перемога чи програш ПутінаПогляд

11:43

У "Слузі народу" запропонували розірвати дипвідносини з Росією через рішення ПутінаВідео

11:42

Бойовики "ЛНР" поклали око на всю Луганську область і пригрозили УкраїніВідео

11:40

Військові бази Росії в "ЛДНР": у Москві розкрили плани щодо захопленого ДонбасуВідео

11:39

У прифронтовому Маріуполі люди вийшли на мітинг на підтримку України

11:20

Лія Меладзе розповіла про пухлину в стегні: "Кульгала чотири роки"Відео

11:17

РФ зможе будувати військові бази на окупованих територіях Донбасу – ReutersВідео

Реклама
11:07

Путін визнав "ЛДНР": Україна закликала світ до різкого удару по РосіїВідео

10:58

Єгорова потрапила у новий скандал, назвавши Путіна "героєм нашого часу" після визнання "ЛДНР"Відео

10:54

"Нова Берлінська стіна?": Резніков заявив, що Росія визнала свою агресію проти УкраїниВідео

10:51

З днем кішок: коли відзначають в різних країнах, милі картинки і привітання до свята

10:18

"Обстріли" на Донбасі припиняться: Собчак розповіла, як Путін уникнув глобальної війни

10:17

"Ви поховали своє майбутнє": спортсменка з Луганська звернулася до земляків після визнання Путіним "ЛНР"

10:15

Україна - це нічна варта цивілізаціїПогляд

10:05

У Думі заявили про плани визнати "ЛДНР" у кордонах Луганщини й Донеччини й одразу спростували

09:53

"Путін розірвав Мінські угоди на шматки": постпред США в ООН анонсувала нові заходи проти РФВідео

09:53

Астролог розповіла, чим небезпечна магічна дата 22.02.2022 для кожного знака зодіакуВідео

09:34

"Скажу про реалії та майбутнє": Зеленський підколов Путіна, який застяг в минуломуВідео

08:58

Рубль - найбільш нестабільна валюта в світі: наслідки для економіки РФ після визнання Путіним "Л/ДНР"

08:41

Коронавірус в Україні 22 лютого: за добу - 24,4 тисячі нових хворих і майже 300 жертвВідео

08:22

Частині українців доведеться платити ще більші податки: що пропонує Пенсійний фонд

08:20

Прикмети на 23 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

08:12

Гороскоп на сьогодні, 22 лютого 2022: Тільцям - таємні знаки, Дівам - удачаВідео

08:11

Навіть у шлунку показував правильний час: у Києві 3-річний хлопчик проковтнув годинник

08:08

Демонтаж "Мінська": настає час проактивної політикиПогляд

07:28

"Хто стане наступним?": постпред України виступив на Радбезі ООН після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

06:44

Гороскоп на березень 2022 для Овнів: таємний роман, підступи колег і неймовірна удачаВідео

Реклама
06:42

Росія планує "надзвичайно жорстоке" вторгнення, щоби "розчавити" Україну - радник Байдена

06:20

Гороскоп на березень 2022 року для Козерогів: названо дати, коли прийдуть гроші та здійсниться мріяВідео

06:11

Знайдений простий спосіб, який допоможе швидко впоратися з нудотою

06:09

Україна встояла, агресор статегічно програв головну битвуПогляд

05:05

Заберуть гроші й депортують: як заробітчанам не стати жертвою обману при пошуку роботи в Німеччині

04:09

Як виростити помідори черрі на підвіконні: покрокова інструкція

04:00

Нова ціна за півлітровку: українцям розповіли про подорожчання горілкиВідео

03:52

Спалить жир на животі: названо найкращий сік для схуднення

03:44

"Лукава кішка": Ольга Горбачова в леопардовому боді і на колінах засвітила свою "красу"

02:42

Біла отрута: експерти розповіли, як вживати значно менше солі

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти