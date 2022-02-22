Україна не відводитиме війська з підконтрольних Києву територій Донбасу – Зеленський

Україна не відводитиме війська з підконтрольних Києву територій Донбасу / Reuters

Київ не розглядатиме прохання так званих "ДНР" і "ЛНР" про відведення українських військ з підконтрольних Києву регіонів Донбасу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Естонської Республіки Аларом Карісом.

На запитання журналістів про те, якою є реакція президента Зеленського на вимогу ватажків "ЛДНР" вивести війська з підконтрольних Києву територій Донецької і Луганської області, український президент коротко дав зрозуміти, що не буде навтіь розглядати подібного питання.

"Ми з ними не спілкуємося. Не розумію, хто це", – наголосив Зеленський на запитання журналістів.

"ЛНР" вимагає вивести з Луганщини українські війська

Раніше повідомлялося, що бойовики "ЛНР" поклали око на всю Луганську область і пригрозили Україні. Терористи кажуть, що, згідно з їхніми "законами про держкордон", вони мають право на всю територію Луганщини, а Київ повинен "добровільно відвести війська".

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Путін визнав "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Після цього Україна виступила із вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії та визнання "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення у межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України щодо скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

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