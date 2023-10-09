Прикидався рятувальником і коригував ракетні удари: СБУ викрила агента РФ

Затриманий 29-річний житель Одеси був "зв'язковим" агента-спецназівця ФСБ, якого СБУ вивела з Придністров'я та затримала на Одещині.

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СБУ викрила агента РФ в Одесі / Колаж: Главред, фото: ssu.gov.ua

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі ще одного агента Головного управління Генштабу з РФ (відомого як ГРУ ). Він коригував російські повітряні атаки по місту й розвідував локації сил оборони на території регіону.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, для маскування злочинної діяльності зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів. Ця громадська організація допомагає підрозділам Держслужби з надзвичайних ситуацій у подоланні наслідків ракетних та дронових ударів агресора по обласному центру.

"Встановлено, що під виглядом рятувальника Він прибував на місця прильотів нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак і звітував про це військовій розвідці Росії", - йдеться у повідомленні.

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Отримані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових і коригування повторних ударів по Одесі.

Агента ГРУ затримали в Одесі / Фото: ssu.gov.ua

Крім того, російський агент виконував ще одне завдання – намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS і систем протиповітряної оборони ЗСУ в прифронтових районах області.

Співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місцезнаходження та затримали.

Затриманий-29-річний житель Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого "Ленінського комуністичного союзу молоді".

Також він був "зв'язковим" агента-спецназівця ФСБ, якого СБУ вивела з Придністров'я та затримала в Одеській області.

Одесит збирав інформацію про дислокацію українських військ / Фото: ssu.gov.ua

У травні 2014 року він брав активну участь у провокаціях масових заворушень в обласному центрі.

На початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік підписався на ворожий Telegram-канал, який для російської розвідки збирав інформацію про дислокацію українських військ.

Згодом на нього вийшов адміністратор цього інтернет-ресурсу, який "під прикриттям" знаходиться в одній з країн Центральної Азії і передав його на "прямий" зв'язок з представником ГРУ.

"Після вербування одесит отримав подальші інструкції та приступив до виконання ворожих завдань. Для комунікації використовував месенджер, а отриману розвідінформацію передавав агресору у вигляді текстових повідомлень і фотографій українських об'єктів", - додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). В даний час він знаходиться під вартою.

Досудове розслідування триває. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляв Главред, співробітникам Служби безпеки України за допомогою кіберфахівців вдалося вирахувати і затримати двох агентів країни-агресора РФ, які скоригували ракетний удар по Києву та області 21 вересня 2023 року.

Встановлено, що напередодні цієї дати затримані агенти РФ направили росіянам координати для удару по місту,

Також контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, внаслідок якої вивела з території невизнаного Придністров'я та затримала в Одеській області агента ФСБ. Він отримав завдання - створити власну агентурну мережу на півдні України.

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