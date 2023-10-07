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СБУ затримала "на гарячому" депутата, кума Медведчука: у чому його звинувачують

Альона Вороніна
7 жовтня 2023, 16:02 оновлено 7 жовтня, 16:04
Депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і "вибивала" з них гроші.
СБУ задержала кума Медведчука
СБУ затримала кума Медведчука/ колаж: Главред, фото: СБУ

Служба безпеки України затримала на Закарпатті чинного депутата облради, який є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука. Затриманого звинувачують у тому, що він очолював злочинне угруповання, яке займалося вимаганням.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Зазначається, що крім депутата затримали також його спільника.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора на Закарпатті викрито злочинне угруповання та затримано діючого депутата облради – колишнього керівника обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ, та його спільника. Їм готується повідомлення про підозру з попередньою правовою кваліфікацію вимагання, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України). Санкція статті передбачає покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

відео дня

У чому звинувачують затриманих

За даними слідства, депутат облради разом з кримінальним авторитетом намагалися "вибити" 135 тис доларів США неіснуючого боргу з місцевого підприємця. Вони хотіли, щоб підприємець заплатив їм ці гроші як плату за нібито використання їх авторитету під час здійснення операцій з нерухомістю.

Щоб змусити чоловіка заплатити кошти, вони залякували його і його сім’ю, били вікна і відібрали автомобіль.

В СБУ розповіли, що депутата облради і його спільника затримали "на гарячому" – коли постраждалий підприємець передавав їм першу частину грошей в розмірі 20 тис доларів США.

"Під час обшуків за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди виявлено речові докази злочинної діяльності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СБУ", – додали у відомстві.

  • СБУ затримала кума Медведчука
    СБУ затримала кума Медведчука СБУ
  • СБУ затримала кума Медведчука
    СБУ затримала кума Медведчука СБУ
  • СБУ затримала кума Медведчука
    СБУ затримала кума Медведчука СБУ
  • СБУ затримала кума Медведчука
    СБУ затримала кума Медведчука СБУ
  • СБУ затримала кума Медведчука
    СБУ затримала кума Медведчука СБУ

Затриманий є чоловіком сестри Марченко

У той же час видання "Українська правда" із посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про Івана Чубирка, який одружений із сестрою Оксани Марченко.

Зазначається, що Чубирко є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ. Видання повідомляє, що згідно з даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і "вибивала" з них гроші.

СБУ задержала кума Медведчука
СБУ затримала кума Медведчука/ скрін

Дивіться відео, як СБУ затримала кума Медведчука:

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала агентів російського ГРУ, які навели ракети на Київ 21 вересня. Коригуванням російських ракет в Києві займалися двоє місцевих жителів. За свої дії отримували з країни-агресорки Росії гроші.

Також раніше повідомлялося, що СБУ викрила купу промосковських священиків, які продавали зброю і дитячу порнографію. Правоохоронці викрили понад 60 промосковських кліриків, яких засудили за держзраду, продаж зброї та порнографії, а також розпалювання релігійної ворожнечі.

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Віктор Медведчук новини України
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