Шпигувала з вікна: СБУ викрила російську інформаторку у Слов'янську

Зловмисниця намагалася вивчити рухи українських артилеристів, що брали участь у контрнаступі під Бахмутом.

https://glavred.net/ukraine/shpionila-iz-okna-sbu-razoblachila-rossiyskuyu-informatorku-v-slavyanske-10501930.html Посилання скопійоване

СБУ викрила російську інформаторку / Колаж Главред, фото СБУ

У ще одній успішній операції проти ворожої розвідки, співробітники СБУ викрили та затримали зловмисницю, яка намагалася стежити за рухом українських військ в місті Слов’янськ. Її місія полягала у передачі ворожому Телеграм-каналу критичної інформації про розташування та переміщення Сил оборони України. Про це повідомила Служба безпеки України.

Найбільше ворога цікавив маршрут артилерійської техніки ЗСУ, зокрема реактивних систем залпового вогню, які використовувалися під час контрнаступу під Бахмутом.

Щоб втілити свої плани, жінка облаштувала власний "шпигунський пункт" у квартирі. Отриману інформацію вона передавала через один з прокремлівських Телеграм-каналів, яким керують представники російських спецслужб.

відео дня

В результаті операції контррозвідки СБУ жінку затримали та оголосили підозру згідно з частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі розглядається питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За цей злочин їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Контрдиверсійна діяльність СБУ

Нагадаємо, що 11 вересня у ході операції співробітники СБУ затримали агента, який надавав допомогу Росії у плануванні повітряних атак на об'єкти критичної інфраструктури в Києві. Зловмисником виявився контрактник одного з військових підрозділів Національної гвардії, якого ФСБ звербувала дистанційно в січні 2023 року.

Також, 18 вересня Служба безпеки України затримала агента ФСБ у Дніпрі. Щоб приховати свою розвідувальну та саботажну діяльність, зловмисник регулярно перевдягався в форму ЗСУ. Його основним завданням було встановлення маршрутів переміщення залізничних ешелонів, які перевозили нову військову техніку, зброю та боєприпаси для потреб сил оборони України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.