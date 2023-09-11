Допомагав РФ готувати удари по ТЕЦ Києва: СБУ піймала "на гарячому" зрадника з Нацгвардії

"Військовий перевертень" збирав інформацію про теплові електростанції столиці України і передавав через куратора російському ФСБ для підготовки подальших атак.

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СБУ затримала нацгвардійця-перевертня, що допомагав РФ готувати удари по Києву/ колаж: Главред, фото: СБУ, ДСНС, Міноборони РФ

В Україні затримали ще одного агента російської ФСБ, який допомагав країні-агресорці Росії готувати нові повітряні атаки по об’єктах критичної інфраструктури української столиці. Агентом країни-окупанта виявився контрактник однієї з військових частин Національної гвардії. Російська спецслужба завербувала його дистанційно у січні 2023 року.

"Військового перевертня" затримала Служба безпеки України, повідомляє пресслужба СБУ.

Для того, щоб схилити до співпраці контрактника Нацгвардії, російська ФСБ задіяла свого резидента, який керував агентурною групою. Цим резидентом був колишній військовослужбовець Національної гвардії, який раніше звільнився зі служби за станом здоров’я, виїхав до однієї з європейських країн і почав працювати на ФСБ.

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Збирав дані про ТЕЦ у Києві для підготовки ударів

Резидент з-за кордону давав вказівки своєму агенту, який перебував у Києві. За вказівками куратора агент, зокрема, збирав дані про місця розташування теплових електростанцій у Києві, їхній технічний стан і рівень захисту Силами оборони.

"Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони. За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого "куратора" з фсб від 100 до 1 тис. доларів США. Сума залежала від складності проведеної "роботи" і важливості здобутої інформації", – йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що, користуючись отриманими від агента даними, російські окупанти готували нові повітряні удари по Києву у період холодів.

"Військового перевертня" затримали "на гарячому"

Для того, щоб затримати ворожого агента, співробітники СБУ провели багатоетапну спецоперацію. Нацгвардійця затримали під час виконання ним чергового завдання, яке він отримав від російських спецслужб.

Під час обшуків у київському помешканні контрактника НГУ співробітники СБУ виявили комп’ютерну техніку і мобільний телефон, на яких містяться докази розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресорки Росії.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Затриманий агент фсб перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі", – зазначили в СБУ.

Контрактник із Нацгвардії допомагав РФ/ СБУ

Контрактник із Нацгвардії допомагав РФ/ СБУ

Контрактник із Нацгвардії допомагав РФ/ СБУ

Раніше повідомлялося, що була затримана українка, яка допомагала РФ готувати удар по президенту в Миколаєві. Жінка передавала російським окупантам інформацію про запланований візит у Миколаївську область президента України Володимира Зеленського, щоб влаштувати удар по ньому. Стало відомо, що вона готувала й інші удари.

Також раніше повідомлялося, що СБУ затримала навідника удару по кафе у Краматорську, який стався 27 червня цього року і забрав життя 13 людей. Коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу ЗС РФ.

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