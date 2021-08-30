Стало погано під час виступу: у таборі під Херсоном померла ще одна дитина

Дитину не змогли врятувати / УНІАН

У Херсонській області в селі Стрілкове в дитячому таборі Буревісник раптово померла 15-річна дівчинка.

Як повідомляє РБК-Україна, дівчинці стало погано, під час виступу на сцені.

"Вона знепритомніла, і її на приватному транспорті в супроводі медиків відвезли в приймальне відділення Генічеської лікарні. На жаль медики не змогли нічим допомогти", - йдеться в повідомленні.

Трагедія сталася 29 серпня о 21:00. Пізніше стало відомо, що у неї були проблеми з серцем.

"За попередніми висновками медекспертів, дитина померла через гостру серцеву недостатність, викликану кардіоміопатією", - йдеться в повідомленні.

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Цікаво, що в довідці про стан здоров'я дитини (форма 079) нічого не говорилося про проблеми з серцем. При цьому дана довідка є обов'язковою для відпочинку в таборі.

У довідці не було вказано ніяких діагнозів і рекомендацій лікаря щодо обмеження фізичної активності.

Того вечора вона виступала на сцені разом з іншими дітьми. За словами педагогів, вона була активною дитиною. Брала участь у всіх заходах і була капітаном загону.

За фактом смерті дитини в таборі проводиться спеціальне розслідування.

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Як раніше повідомляв Главред, у Херсонській області минулого тижня у таборі стало погано 12-річному хлопчикові.

Це сталося під час фізичного навантаження. Його забрали в лікарню в комі.

Через кілька днів хлопчик помер у лікарні.

8 серпня, в Дніпрі у великому басейні в аквапарку Happy Day в житловому масиві Перемога потонув 9-річний хлопчик.

Як виявилося, хлопчик не вмів плавати і кілька разів намагався стрибнути в басейн, але його не пускали. Коли дитина залишилася одна - пірнув у водойму вниз головою.