У Луцьку від каштанів померла 8-річна дівчинка

Лікарі в смерті дитини звинувачують батьків.
У Волинській обласній дитячій лікарні померла 8-річна дівчинка.
Як повідомляють "Новини Волині та Луцька", вона потрапила до медустанови з діагнозом отруєння.
Батьки викликали швидку 21 жовтня. При цьому самі лікували її до цього кілька днів.
Медики з'ясували, що раніше дитина їла каштани. Після цього стан дівчинки погіршився і вона не їла нічого, тільки пила воду.
У лікарні малятко знепритомніло і потрапило в реанімацію.
Але 28 жовтня померла.
Лікарі звинувачують у трагедії батьків, які довгий час займалися самолікуванням. За їхніми словами, дитина поступила у вкрай важкому стані.
читайте такожДіти Луцька грають в "гру в кальмара": малюки "вбивають" один одного "пострілами"Нагадаємо, напередодні у Луцьку жінка порізала ножем себе та свою 2-річну доньку. Це сталося вночі. Дівчинка в реанімації.
Також раніше в Одеській області сталася трагедія. Там отруїлася ціла сім'я з трьох осіб. Один член сім'ї помер. При цьому, що стало причиною отруєння - невідомо.
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