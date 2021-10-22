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У Кременчуці на дітей у садочку впало дерево: 4-річна дівчинка померла

22 жовтня 2021, 10:27
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Лікарі діагностували у дитини серйозні травми голови. Медики боролися за порятунок дівчинки, але травми виявилися несумісними з життям.

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Під час падіння дерева у дворі дитячого садка гуляли 18 дітей / pl.npu.gov.ua

У п'ятницю, 22 жовтня, в Кременчуці Полтавської області в реанімаційному відділенні померла чотирирічна дівчинка, на яку впало дерево в дитячому садку.

Дитину госпіталізували у важкому стані. Лікарі діагностували серйозні травми голови. Медики боролися за порятунок дівчинки, але травми виявилися несумісними з життям, повідомила пресслужба ГУ Нацполіції Полтавщини.

"На жаль, 4-річна дівчинка, яка була госпіталізована в реанімацію дитячої лікарні, померла", - йдеться в повідомленні.

Також травми дістала вихователька і 5-річний хлопчик. Загалом, під час падіння дерева у дворі дитячого садка гуляли 18 дітей.

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На території дитячого садка в Кременчуці впало дерево / Фото pl.npu.gov.ua

За фактом травмування двох малолітніх дітей слідчий Кременчуцького районного управління поліції при процесуальному керівництві Кременчуцької окружної прокуратури порушив кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за частиною 2 статті 137 (неналежне виконання обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Як повідомляв Главред, українці підтримали петицію про обов'язкову установку системи відеоспостереження в дитячих садах. Тепер її повинен буде розглянути президент України.

Автор ініціативи - блогерка Аліна Ханумак. За її словами, відеоспостереження в дошкільних навчальних закладах потрібне для того, щоби зменшити кількість випадків жорстокого поводження з дітьми. Жінка впевнена, що під прицілом камер вихователі пам'ятатимуть, що на дитину не можна кричати або піднімати руку.

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поліція дитячий садок Полтавська область новини Кременчука
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