"Були влучання" : у ЗСУ розкрили нову тактику масованого удару РФ по Україні

Окупанти завдали комбінованого удару по Україні, пояснив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат прокоментував масований удар РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Під час сьогоднішньої ракетної атаки війська РФ переважно застосовували ракети, що летять по балістичній траєкторії, проте не всі вони досягли своїх цілей, розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це ракети різних типів, комбінований удар. Починалося з ракет С-300, С-400, які запустили з Білгородської області в напрямку Харківщини. Далі противники використовували стратегічну авіацію, бомбардувальники Ту-95, запустивши 15 крилатих ракет X-101, X-555. Також 8 ракет X-22 були запущені з бомбардувальників Ту-22М3 і 12 балістичних ракет "Іскандер-М" були запущені з північного напрямку, за різними напрямками летіли ці ракети", - зазначив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник командування ПС уточнив, що також дві керовані авіаційні ракети з Су-34 були випущені росіянами.

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"Ці ракети, які я тільки що озвучив, більшість з них - це ракети, які летять і атакують по балістичній траєкторії. Незважаючи на те, що били також по всіх регіонах балістикою, і Харківщина, і Дніпропетровщина... 5 балістичних ракет "Іскандер-М" було знищено", - додав він.

Також спікер зазначив, що не всі ракети, що летіли по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей.

Подробиці масованого удару по Україні

Як уточнив він в ефірі каналу Київ 24, Росія вранці атакувала Україну 41 ракетою, з них наші військові збили 21 ворожу ціль.

"Балістикою - "Іскандер-М" били не тільки по Києву, але і по інших регіонах. Аналогічно С-300, С-400 били по Харківщині. Х–22 також били по різних регіонах - це і Сумщина, і Дніпропетровщина... Ми розуміємо, що і Х-22, і С-300/С-400, і "Іскандер-М" – це балістика, яку може збивати фактично Patriot", - розповів український офіцер.

Він підкреслив, що збили 15 з 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, які ворог запустив з Каспію і одну ракету Х-59. Разом з тим багато ракет РФ не долетіли до цілей через застаріле озброєння, неполадки в їх роботі і втручання РЕБ ЗСУ.

"Сьогодні, як не крути – робота ППО була такою, як ми побачили в нашому звіті. Крилаті ракети всі знищені, балістичні - 5 (саме так, де це було можливо). Решта - були і влучання, і не долетіли", – додав Ігнат.

Удар РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що вранці 23 січня в Україні оголошена повітряна тривога - окупанти підняли ракетоносці і запустили ракети по Україні. Ракетний удар країна-агресор завдали в тому числі і по столиці України. У Києві є постраждалі і руйнування.

Нагадаємо, в результаті ранкового ракетного удару РФ по Україні п'ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 - постраждали, повідомив глава МВС Ігор Клименко. У Києві в результаті ракетного удару виникло кілька пожеж.

Як повідомлялося раніше, 23 січня російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Ворог застосував крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Всього за ніч зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість випущених ракет - балістичні.

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