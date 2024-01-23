Не всі випущені ракети РФ досягли цілей: в ЗСУ назвали головні причини

Юрій Ігнат зазначив, що якість російського озброєння значно погіршилась, через що російські ракети можуть не досягати поставлених цілей і падати.

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Деякі ракети рф знову не долетіли до цілей / Колаж Главред, фото: фото t.me/synegubov, скріншот із відео, УНІАН

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вказує, що з 20 ракет, які були випущені в бік України 23 січня і не були перехоплені протиповітряною обороною, частина не досягла своїх цілей. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

За його словами, це пояснюється, зокрема, застарілістю російської зброї та іншими факторами, які вплинули на їхню точність та ефективність.

Юрій Ігнат також нагадав останні заяви очільника Голоного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирила Будадова про значне погіршення якості російської зброї.

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"Ви бачите, що ракети частенько падають у Каспії — там, де їх запускають, над морем, де можна приховати, що вона падає. Але от коли ракети падають у російські села, цього вже не сховаєш. Також на окупованій території нещодавно впала", — пояснив Ігнат.

Він також зазначив, що російські ракети не досягають своїх цілей не лише виключно через технічні проблеми, а також через використання Силами оборони України засобів радіоелектронної боротьби.

"Якщо вони летять в одну з областей, щоб вразити той чи інший об'єкт, падають десь у полі, ми не можемо її до категорії "збитих" віднести. Є на озброєнні Сил оборони засоби радіоелектронної боротьби, які теж впливають на те, щоб придушити навігацію тієї чи іншої цілі. Ви знаєте, що високоточна зброя йде по супутниковій навігації до своєї цілі. Якщо вдало застосувати цю зброю, то можна її [ціль] пригнічувати. Таким чином ракета не стане менш небезпечною. Вона буде збита з маршруту і якщо потрапить десь у поле, то це буде ідеально", — додав Ігнат.

Ракетний обстріл України 23 січня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі відреагував на черговий терористичний обстріл України з боку РФ.

Під час сьогоднішньої ракетної атаки війська РФ в основному використовували ракети з балістичною траєкторією, але не всі вони досягли своїх цілей, повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

23 січня 2024 року Україна зазнала комбінованого ракетного удару з боку російських окупантів. Повітряні сили зафіксували загалом 41 засіб повітряного нападу противника протягом цієї ночі.

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