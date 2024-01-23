"Терор проти житлових будинків": Зеленський відреагував на ранковий обстріл України

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття всім рідним і близьким тих українців, хто загинув і постраждав під час обстрілу 23 січня.

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Президент Зеленський висловив співчуття всім рідним і близьким тих українців, хто загинув і постраждав під час обстрілу 23 січня / колаж Главред, фото УНІАН і КМВА

Президент України Володимир Зеленський емоційно прореагував на черговий ранковий обстріл російськими окупантами українських міст у своєму Telegram-каналі.

"Триває рятувальна операція після чергової російської атаки проти наших міст і людей - свідомого терору проти звичайних житлових будинків у Києві, Харкові, Павлограді. На жаль, є постраждалі і загиблі. Станом на зараз відомо про 22 людей, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Києва. У Харкові через атаку терористів, за попередніми даними, загинули п'ятеро людей, 51 людина, в тому числі чотири дитини, отримала поранення. З-під завалів врятовано 27 осіб. У Павлограді російський терор забрав життя однієї людини. Мої співчуття всім рідним і близьким", - написав український лідер.

Крім того, президент України особливо відзначив героїзм українських рятувальників.

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"Наші героїчні рятувальники - ті, хто завжди першими прибувають на місця ворожих обстрілів, попри всі складнощі, продовжують свою дуже важливу роботу заради порятунку людей. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, працівникам і працівницям усіх екстрених служб, усім тим, чиє серце просто відчуває, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя", - написав Зеленський.

Удар РФ по Україні

Вранці 23 січня в Україні оголошена повітряна тривога - окупанти підняли ракетоносці і запустили ракети по Україні. Ракетний удар країна-агресор завдала в тому числі і по столиці України. У Києві є постраждалі і руйнування.

В результаті ранкового ракетного удару РФ по Україні п'ятеро людей загинули, ще щонайменше 40-постраждали, повідомив голова МВС Ігор Клименко. У Києві в результаті ракетного удару виникло кілька пожеж.

Як повідомлялося раніше, 23 січня російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Ворог застосував крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Всього за ніч зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість випущених ракет - балістичні.

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