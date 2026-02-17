Заметіль, ожеледь і морози: Одеську область накриють два циклони поспіль

В Одеську область повертається зима. Синоптики озвучили прогноз погоди до кінця тижня.

Різке похолодання прийде в Одесу і область - прогноз погоди / Фото: УНІАН

Коротко:

В Одеській області погіршиться погода

Регіон перебуватиме під впливом циклону з Греції

В область йдуть рясні опади, поривчастий вітер, хуртовина

У найближчі чотири дні в Одеській області очікується погіршення погодних умов. Синоптики не прогнозують теплу та сонячну погоду.

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, 18 лютого та в ніч на 19 лютого регіон опиниться під впливом циклону, який переміщатиметься з Греції в центральну частину України. Очікуються рясні та сильні опади, поривчастий вітер, хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця.

Температура повітря в центральних і південних районах області складе -2...+2°, в північних — -4...-8°.

Після проходження циклону прогнозується короткочасна перерва в несприятливій погоді. Температурний фон підвищиться: в центральних і південних районах до +6...+10°, в північних — до 0...+2°.

Погода в Одесі на тиждень / sinoptik.ua

Коли Одеську область накриє нова хвиля холоду

Однак вже до кінця дня 20 лютого Одеська область знову опиниться під впливом чергового циклону. Він принесе похолодання та поривчастий північний вітер. До ранку 21 лютого температура знизиться в центральних і південних районах до -2...-5°, в північних — до -8...-11°.

Жителів регіону закликають бути обережними в період погіршення погодних умов.

Погода в Одесі - прогноз / t.me/HMC_Odesa

Синоптики попередили про небезпечні погодні явища

17-18 лютого на півночі Одеської області на Південному Бузі та на його притоках у зв'язку зі значними опадами, потеплінням і пов'язаним з цим сніготаненням, очікується підвищення рівнів над поточними позначками.

На річці Савранка біля села Осички - на 0,4-0,6 м з виходом води на заплаву без негативних наслідків.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища / t.me/HMC_Odesa

Яка буде погода в Одесі в лютому

Погода в Одесі в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.

Наближення весни можна буде відчути в кінці місяця. Попри дощ 22 лютого, загальний тренд буде спрямований на потепління. З 23 числа денна температура буде впевнено триматися вище +10 °C.

Пік потепління припаде на 26 лютого, коли повітря прогріється до +12 °C. Ночі також стануть значно теплішими — від +5 до +8 °C. Завершиться місяць 28 лютого приємною сонячною погодою з температурою +10 °C.

Погода в Україні - прогнози по регіонах

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів. Чим займається: складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;

публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;

оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;

веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери. Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

