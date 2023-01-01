'Конвеєр смерті': окупанти під Бахмутом хочуть оперативної паузи - Череватий

Російське командування не дозволить окупантам "перепочити" в оперативній паузі.

Окупанти під Бахмутом хочуть паузи / Колаж фото соцмережі, Міноборони РФ

Російські окупанти хочуть оперативної паузи на Донбасі на Бахмутському напрямку. Ворожі солдати постійно штурмують позиції ЗСУ, але в них нічого не виходить. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Він переконаний, що російське командування не дозволить окупантам "перепочити".

"Вони, можливо, й потребують оперативної паузи, скажімо, керівники середньої ланки це розуміють. Але з огляду на рішення військово-політичного керівництва, політтехнологи Путіна вже багато років розкручують цей міф, що Путін ніколи не відступає. Відтак, вони заручники цього і змушені продовжувати цей конвеєр смерті", - сказав Череватий.

Попри те, що в окупантів вже немає сил, РФ ще має ресурси для підтримки активних боїв поблизу Бахмута. На передову відправляють в'язнів, вагнерівців та мобілізованих.

Ситуація в Бахмуті

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 31 грудня заявив, що Бахмут в Донецькій області як місто більше не існує, певні райони відновленню не підлягають.

При цьому в боях під Бахмутом російські окупанти зазнають величезних втрат. У деяких підрозділах РФ цей показник доходить до 40% особового складу.

28 грудня аналітики ISW писали, що нинішній стан російського війська під Бахмутом нагадує той, в якому була армія РФ під Херсоном в серпні. Російські сили дуже виснажені та наближаються до кульмінації.

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