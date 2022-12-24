Буданов пояснив, чому "вагнерівці" фанатично намагаються захопити Бахмут

"Кухар" Путіна Євген Пригожин почав хрестовий похід, щоби захопити Бахмут, намагаючись відтіснити конкурентів - командирів регулярної російської армії.

​ Кирило Буданов пояснив, чому для окупантів так важливе захоплення Бахмута / Фот УНІАН

Захоплення Бахмута в Донецькій області для російських окупантів є питанням ідеологічним та медійним. Таким чином, ПВК Вагнера, яка є основною силою РФ на цьому напрямку, намагається довести, що може набагато більше, ніж регулярна російська армія.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The New York Times.

За його словами, "кухар" Путіна, засновник групи Євген Пригожин, почав хрестовий похід, щоб захопити Бахмут, намагаючись відтіснити на задній план конкуруючих командирів регулярної російської армії.

"Вагнер" координує свої дії з армією, але є основною силою на Бахмутському фронті", – зазначив Буданов.

За його словами, російський генерал, призначений у вересні командувачем військами РФ в Україні, Сергій Суровікін, приєднався до Пригожина в суперництві з Міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

"Тут є лише ідеологічне та медійне питання. Ось чому загони "Вагнера" так фанатично намагаються захопити це місто. Їм потрібно показати, що вони сила, і вони можуть те, що не змогла російська армія. Ми це ясно бачимо і розуміємо", – пояснив начальник розвідки.

Буданов додав, що хоча захоплення Бахмута не вважається стратегічно важливим, це поліпшить позиції Росії на сході, відкривши дороги в інші міста Донбасу, які досі перебувають під контролем України.

Битва за Бахмут

Президент України Володимир Зеленський заявив, що битва за Бахмут у Донецькій області визначить, як далі розвиватиметься війна в Україні. Про це Зеленський сказав під час виступу в Конгресі США.

20 грудня Зеленський приїхав в Бахмут Донецької області. Там він зустрівся з військовими і вручив їм державні нагороди.

21 грудня повідомлялося, що українські військові повністю звільнили від російських загарбників місто Бахмут. Бої вже відбуваються поза містом.

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