"Сотні загиблих та важкопоранених": офіцер ЗСУ розповів про запеклі бої біля Бахмута

Офіцер наголосив, що Сили оборони України, які перебувають на Бахмутському напрямку, стійко тримають визначені рубежі.

Офіцер ЗСУ розповів про запеклі бої біля Бахмута / Міноборони РФ, ISW

Російські окупаційні війська кидають на Бахмут усі боєздатні сили. Наразі там тривають запеклі бої. Втрати ворога кожного дня вимірюються сотнями загиблих та важкопоранених. Про це розповів офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко.

"День за днем ситуація на Бахмутському напрямку не змінюється, тривають важкі бої. Битва за Бахмут триває від середини літа, весь цей час ворог намагається чи то оточити місто, чи то взяти його штурмом, але по факту успіхів не має. Ворог кидає сюди великі сили, напевне все боєздатне, що зараз у нього є, що ще залишилося", - зазначив Іллєнко в ефірі "Еспресо".

За його словами, Сили оборони України, які перебувають на Бахмутському напрямку, стійко тримають визначені рубежі.

"Місто під українським контролем. На околицях та флангах частково тривають бої. Але мова і близько не йде про оточення, або захоплення Бахмута ворогом. Втрати ворога вимірюються сотнями загиблих та важкопоранених за день, навіть для Росії це надто великі втрати", - підкреслив офіцер.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 10 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста. За його словами, Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Як зазначив радник Офісу президента Олексій Арестович, армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Арестович стверджує, що з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Нещодавно у Міноборони Великобританії заявили, що нові успіхи окупантів в районі Бахмута Донецької області найближчим часом малоймовірні, при цьому найінтенсивніші бої вже позаду. Приблизно в середині грудня російські військові і найманці з ПВК Вагнера посилили кількість піхотних атак на позиції навколо міста, але піхоті надавали дуже незначну підтримку.

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