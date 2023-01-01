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РФ може піти у контрнаступ: полковник назвав єдиний напрямок, але це не Бахмут

1 січня 2023, 20:43
Наступ окупантів на одному з напрямків може відбутися вже весною.
ВСУ, российские военные
Окупанти можуть піти в наступ лише на одному напрямку / Колаж фото 93-я ОМБр Холодний Яр, Telegram

Російські окупанти можуть піти у наступ. У них може вийти лише на одному напрямку, але це не Донецька область. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, повідомляє 24 канал.

За його даними, цей наступ може відбутися вже весною. Окупанти можуть просунутись вперед лише у напрямку населеного пункта Валуйки, який розташований на межі Харківської та Луганської областей. Раніше РФ розміщувала там до 100 тис. окупантів.

"Валуйки самі по собі – це потужний логістичний центр, там стоїть декілька дивізій. Тобто, там вони можуть почати певний рух, аби завадити контрнаступу українців у бік Луганська. Більше в найближчі пів року російська армія не може виконати більше нічого", – сказав Світан.

Загроза нового наступу РФ

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

Раніше Столтенберг заявив про те, що Росія намагається "заморозити, як мінімум, на короткий час" ситуацію, що склалася на театрі військових дій війни проти України. На його думку, окупанти планують тим самим відновити свої сили і почати новий наступ навесні наступного року.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Роман Світан
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