Провал наступу РФ під Бахмутом: окупантам не світить перемога - британська розвідка

За останні 10 днів Україна направила суттєві підкріплення на захист Бахмута.

ЗСУ відбивають атаки РФ під Бахмутом / 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Нові успіхи окупантів РФ в районі Бахмута Донецької області найближчим часом малоймовірні, при цьому найінтенсивніші бої вже позаду, розповіли в британській розвідці.

Приблизно в середині грудня російські військові і найманці з ПВК Вагнера посилили кількість піхотних атак на позиції навколо міста, але піхоті надавали дуже незначну підтримку, йдеться в повідомленні Міноборони Великобританії в Twitter.

"За останні 10 днів Україна направила суттєві підкріплення на захист цього сектора і частота атак російських військ, схоже, зменшилася в порівнянні з піком в середині грудня... Наступальні операції РФ в цьому районі зараз здійснюються максимум на рівні взводу або відділення взводу. У найближчі тижні малоймовірно, що Росія зможе досягти під Бахмутом значного просування", — уточнюють британські військові аналітики.

У британській розвідці додали, що російська та українська сторона зазнали в цих боях великих втрат.

/ @DefenceHQ

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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