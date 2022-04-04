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Вночі Лицарі Зимового Походу "зігріли" окупантів ракетою від Javelin - відео прямого попадання

4 квітня 2022, 14:27

Шедевральну роботу наші бійці зафіксували на відео.

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Вночі лицарі Зимового походу вночі "зігріли" окупантів ракетою від Javelin / скріншот

Військові з бригади імені лицарів Зимового походу завдали Росії чергових втрат.

У ніч на 4 квітня українські захисники "Джавеліном" знешкодили ворожу техніку, повідомили на Facebook-сторінці 5 резервного батальйону 28 ОМБр.

"Вночі 5 резервний батальйон займався славною працею", - зазначили військові.

Також вони оприлюднили відео, як знешкоджують техніку противника, зазначивши, що так потрапляє "Джавелін". На ролику зафіксований сам момент попадання, далі - російська техніка яскраво палає.

Раніше в Генштабі ЗСУ розповіли, що українським військовим в ході боїв з російськими окупантами вдалося захопити рідкісний трофей. Йдеться про нову портативній системі супутникового зв'язку Ауріга-1.2 В. За допомогою такого пристрою можна підключитися до закритих каналів зв'язку при будь-якій погоді.

Радник керівника ВП Олексій Арестович заявив, що в ході зачистки Київської області від окупантів РФ у селищі Дмитрівка ЗСУ здійснили героїчний вчинок. Два українських танки рознесли посилену танкову роту ворога - 10 танків і повітряно-десантний батальйон. Противник змушений був відступити.

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