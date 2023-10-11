"Доведеться вибирати": Зеленський оцінив, чи відверне війна в Ізраїлі увагу від України

Щоб підтримувати поле бою, не можна відкрити багато фронтів, вважає президент України.

https://glavred.net/ukraine/pridetsya-vybirat-zelenskiy-ocenil-otvlechet-li-voyna-v-izraile-vnimanie-ot-ukrainy-10507306.html Посилання скопійоване

Зеленський розповів, чи відверне війна в Ізраїлі увагу від України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Президент Володимир Зеленський висловив побоювання, що країнам Заходу буде складно одночасно зосередитися на підтримці й України, і Ізраїлю.

"Найбільша проблема полягає в тому, що ви не можете зосередитися на багатьох речах одночасно. Вам доведеться вибирати, кого ви підтримуєте: грошима, військовою допомогою", - сказав глава держави в інтерв'ю Digi24.

Президент додав, що "щоб підтримувати поле бою, не можна відкрити багато фронтів".

відео дня

"Це зрозуміло. Після всього, що сталося, деяким мало. Вони люблять кров, вони не можуть заспокоїтися. Не можна порівнювати одну війну з іншою. Люди, що створюють ці війни, божевільні", - вважає Зеленський.

Як повідомляв Главред, радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що у Штатів є достатньо можливостей, щоб одночасно підтримувати Україну в її протистоянні з російськими агресорами та Ізраїль - у боротьбі з ХАМАС.

"Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти і потенціал, щоб ефективно це робити", — сказав Салліван.

Нагадаємо, Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю. Таким чином в адміністрації Байдена сподіваються збільшити шанси на схвалення підтримки для Києва. Як пише The Washington Post з посиланням на слова двох високопоставлених чиновників в Адміністрації президента США, остаточне рішення щодо об'єднання запитів ще не ухвалили.

Тим часом Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 123 мільйонів доларів). Про надання допомоги оголосить міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс 11 жовтня.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.