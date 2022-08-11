Втрати від вибухів в Криму найбільші для РФ за добу з часів Другої світової – СNN/ Facebook Завітневич

Як видно із супутникових знімків, внаслідок вибуху на аеродромі "Саки" в Криму були знищені щонайменше сім російських військових літаків. Такі втрати військової авіації лише за один день є найбільшими для Росії з часів Другої світової війни.

Про це сказав науковий співробітник Азіатського інституту Гріффіта і колишній пілот ВПС Австралії Пітер Лейтон, пише CNN. Вивчивши супутникові знімки, експерт зазначив, що, найімовірніше, були знищені бомбардувальники Су-24 і багатоцільові винищувачі Су-30 російських окупантів.

За словами Лейтона, ще два військові літаки були пошкоджені.

Також він зазначив, що супутникові знімки вказують не на нещасний випадок, як це намагається виставити Росія, а на навмисну атаку по аеродрому. На це вказує наявність двох кратерів.

Якою б не була причина появи цих кратерів, але такі потужні вибухи могли спричинити вибух інших російських боєприпасів, каже Лейтон. Адже якщо вибухає одна бомба, то навкруги розлітаються дуже гарячі осколки, які можуть потрапити у сусідні бомби і спричинити їхню детонацію.

"На зображенні російської авіабази можна побачити три джерела вибуху. Вони "запустили" сусідні літаки, на яких, здається, були бомби. Вибух поширився", – пояснив Лейтон.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи у Новофедорівці під Євпаторією в захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ одразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула лише одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше у ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де пролунали вибухи, розміщувалася військова техніка і боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 – поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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