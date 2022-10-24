Захист від ракет і дронів РФ: ФРН передасть Україні нові системи ППО Iris-Т - Шольц

Олаф Шольц пообіцяв нові системи ППО Iris-T для України / Reuters , defenceredefined.com.cy

Нові комплекси систем протиповітряної оборони передасть Україні Федеративна Республіка Німеччина.

Таку заяву зробив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Укрінформ.

Німеччина в найкоротші терміни поставить Україні ще три ЗРК IRIS-T, кожен з яких може захистити велике місто, заявив Шольц, виступаючи на відкритті V Німецько-українського бізнес-форуму з відновлення України.

За його словами, Німеччина передасть Україні найближчим часом Україні ще три системи ППО Iris-T.

Як відомо, перша німецька система Iris-T вже заступила на бойове чергування в Україні.

Раніше глава ОП Андрій Єрмак заявив про те, що протиповітряна оборона України буде посилена західними союзниками.

Про це він сказав під час брифінгу для представників дипломатичного корпусу Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії, які є одними з лідерів у наданні Україні озброєння та військової техніки.

Глава ОП закликав західних дипломатів вплинути на посилення забезпечення України їх державами засобами протиповітряної оборони.

Ракетні удари РФ по Україні

Як відомо, ракетна атака російських окупантів на Київ сталася в середу, 19 жовтня.

У місті були чутні гучні вибухи. У мережі повідомили про серію вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що Сили оборони збили над столицею кілька ворожих ракет.

Зазначимо, що над Чернігівською областю українські військові ліквідували дві ворожі ракети. Про це повідомляє оперативне командування"Північ".

"Сили оборони Чернігівщини збили над Коптями дві ракети", - йдеться в повідомленні.

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