'Хрестовий похід' проти Заходу: Шольц заявив, що вторгнення РФ стосується не лише України

Шольц заявив, що вторгнення РФ стосується не лише України / Фото Reuters, УНИАН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що напад Росії на Україну є частиною великого "хрестового походу" проти всього колективного Заходу. Відповідну заяву Шольца публікує CNN.

"Увесь час Володимир Путін і його помічники чітко давали зрозуміти одну річ: ця війна стосується не лише України, вони вважають війну проти України частиною більшого хрестового походу", - сказав німецький канцлер.

Він уточнив, що має на увазі "хрестовий похід проти ліберальної демократії, правил, заснованих на ліберальному порядку, й проти свободи та прогресу".

Шольц пообіцяв, що ФРН і надалі підтримуватиме Україну фінансово, економічно, а також підтримуватиме гуманітарні та військові потреби.

"Німечина надасть Україні важке озброєння, сучасну систему протиповітряної оборони та танки. Ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно", - заявив він.

Також канцлер Німеччини упевнений, що спроба Путіна дестабілізувати основний економічний порядок зазнає невдачі так само, як він наразі зазнає невдачі на полі бою в Україні.

Нагадаємо, нещодавно німецький канцлер Олаф Шольц пообіцяв українському гаранту Володимиру Зеленському, що Німеччина ніколи не визнає "результати" фейкових "референдумів" Росії в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що якщо стратегія президента РФ Володимира Путіна на Донбасі спрацює, війна надовго закріпиться в європейському регіоні. Вона закликала підтримати Україну і продовжити поставки зброї.

Вас може зацікавити: