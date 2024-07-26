Припинення вогню без виведення військ: відомо, якими будуть наслідки для України

Багато країн пропонували ідею припинення вогню, але не замислювалися про її наслідки, каже Боднар.

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У разі припинення вогню 25% територій України залишаться під контролем РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

Припинення вогню без виведення військ країни-агресорки Росії з тимчасово окупованих територій України надасть РФ можливість для подальших атак. Про це сказав посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Euronews.

За його словами, вирішення проблеми російської окупації, яка триває вже понад два роки, полягає у захисті територіальної цілісності України в межах міжнародного права.

"Будь-яка інша пропозиція рішення не повинна прийматися до розгляду, і з цієї причини ми відхилили її", - зауважив посол. відео дня

Він також додав, що багато країн пропонували ідею припинення вогню, але не замислювалися про її наслідки.

Боднар наголосив, що припинення вогню залишить 25% території України під контролем Росії, яка виграє час для посилення своїх можливостей і відновлення нападів на Україну.

"Наші методи забезпечення миру дуже прості - це виведення російських військ і збереження міжнародного права, тоді ми можемо почати говорити про інші можливості", - заявив сказав посол України в Туреччині.

Хто такий Василь Боднар? Василь Миронович Боднар (нар. 20 вересня 1976, с. Олесине, Україна) — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині (з 2021). Заступник міністра закордонних справ України (2017—2021), Генеральний консул України в Стамбулі (2015—2017), за сумісництвом — представник України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (від 2016 до 27 липня 2017), повідомляє Вікіпедія.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський упевнений, що "гарячу стадію" війни в Україні можна завершити за підтримки Заходу вже наприкінці 2024 року. Але, за його словами, усе має завершитися на справедливих для України умовах.

Військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник заявив, що війна Росії проти України незабаром не закінчиться, особливо в тому випадку, якщо будуть перемовини. Українська армія отримає хороші шанси на перемогу у війні, якщо російська держава розпадеться, але такий сценарій малоймовірний.

В свою чергу, військовий експерт Владислав Селезньов сказав, що війна може завершитись тоді, коли Путін буде зазнавати настільки непоправних втрат, що навіть в середньостроковій перспективі у нього не буде можливості оговтатись.

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