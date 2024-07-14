Завершення війни і розпад Росії: боєць ЗСУ зробив прогноз

Перемовини з агресоркою Росією - страшний сон, оскільки у такому разі ворожі війська отримають можливість тягнути час, припустив Ігор Олійник.

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Війна незабаром не завершиться - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Міноборони РФ

Війна Росії проти України незабаром не закінчиться, особливо в тому випадку, якщо будуть перемовини. Українська армія отримає хороші шанси на перемогу у війні, якщо російська держава розпадеться, але такий сценарій малоймовірний. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що перемовини - "страшний сон", якого жодним чином не можна допустити.

"Перемовини - це можливість потягнути час для ворога. Страшний сон - якщо хтось там буде домовлятися з ними. Не може бути інших домовленостей, окрім як хоча б залишити, звільнити всю нашу територію. А після того, як вони залишать усю нашу територію, війна теж не закінчиться, якщо це взагалі станеться. Не хотілося б домовленостей на їхніх умовах, м'яко кажучи", - вважає боєць.

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Також він додав, що будь-які домовленості не призведуть до швидкого завершення війни.

"Якщо вона (Росія) зруйнується зсередини і розпадеться, тоді є дуже хороший шанс на перемогу. Це сто відсотків. Але це дуже маленькі шанси. Там немає більшості в керівництві, яка проти вторгнення. А якщо хто-небудь один з'явиться, його швидко затиснуть. Немає опозиції до наявної там влади. Там потрібно, щоб усе зламалося одразу. Поки в них є бажання і можливості проводити таку кампанію скажімо так, нічого не зміниться", - наголосив Ігор Олійник.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози:

Війна в Україні затягнеться ще на кілька років, але до жовтня цього року ЗСУ зможуть поступово перехопити ініціативу, вважає військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, проривів на фронті з боку росіян не буде.

Війна найближчими роками не закінчиться, припустив заступник комбата 47-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ Магура Олександр Геній Ширшин. Навряд чи вона завершиться за півроку-рік.

Війна або затягнеться, або її всіма силами намагатимуться завершити, каже Олег Жданов. Якщо північнокорейські війська з'являться в Україні, це стане негативним сигналом.

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