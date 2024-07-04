УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Терміни завершення війни: відомо, який місяць стане вирішальним для України

Марія Николишин
4 липня 2024, 22:15
297
Якщо у Путіна є ресурс, то він буде далі намагатись просувати свій порядок денний, каже Владислав Селезньов.
Терміни завершення війни: відомо, який місяць стане вирішальним для України
Селезньов назвав доленосний місяць для України / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

Війна може завершитись тоді, коли Путін буде зазнавати настільки непоправних втрат, що навіть в середньостроковій перспективі у нього не буде можливості оговтатись. Про це заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua.

"Зараз приблизно до тисячі осіб прибуває до російської армії щодоби. З урахуванням рівня втрат 1000–1200 на добу, тенденція досить повільно йде до зменшення російського окупаційного контингенту, що задіяний в межах так званої СВО", - каже експерт.

За його словами, якщо у Путіна є ресурс, то він буде далі намагатись просувати свій порядок денний.

відео дня

"Він марить про повернення Трампа до Овального кабінету, сподіваючись домовитись з ним на прийнятних для себе умовах. Тому, коли наш президент говорить, що всі ми разом можемо зупинити Путіна, він звертається не лише до української аудиторії, а й до світової спільноти. Але чи пристануть на такі пропозиції наші західні партнери – є сумніви. Постачання озброєння та військової техніки – цей процес зволікається. У нас зараз напоготові декілька бригад, які готові вступити в бій, але немає озброєння та військової техніки", - наголошує Селезньов.

Він додає, що терміни завершення війни також залежать від виборів в США.

"Я думаю, що війна чітко окреслиться щодо своїх часових показників у листопаді цього року, коли завершаться виборчі перегони в США та стане зрозуміло про те, хто буде наступним хазяїном Овального кабінету", - підсумував експерт.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що він потенційно готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його мирний план.

В той же час, Інститут вивчення війни припускає, що російський диктатор Володимир Путін вважає, що зможе здобути перемогу у війні проти України, якщо затягуватиме бойові дії на невизначений час.

В свою чергу, президент Фінляндії Олександр Стубб вважає, що глава КНР Сі Цзіньпін міг би припинити війну РФ проти України "одним телефонним дзвінком", оскільки залежність Росії від Китаю дуже велика.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Реклама

Головне за день

ГУР "підпалило" безпілотниками пороховий завод у Тамбові: це вже не вперше

ГУР "підпалило" безпілотниками пороховий завод у Тамбові: це вже не вперше

22:46 Світ
Жорстокі бої за рубежі: у ЗСУ попередили про зміну тактики армії РФ

Жорстокі бої за рубежі: у ЗСУ попередили про зміну тактики армії РФ

21:45 Україна
Зміни будуть помітні на фронті: на Ставці Зеленського ухвалили важливі рішення

Зміни будуть помітні на фронті: на Ставці Зеленського ухвалили важливі рішення

21:24 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

На межі розлучення: російський шоумен повідомив про проблеми Пугачової та Галкіна 10891

На межі розлучення: російський шоумен повідомив про проблеми Пугачової та Галкіна

Перебуває в будинку для престарілих : російський ведучий розповів, що відбувається з Кларою Новіковою насправді 10419

"Перебуває в будинку для престарілих": російський ведучий розповів, що відбувається з Кларою Новіковою насправді

Лише геній знайде помилку на малюнку за 5 секунд: непроста загадка для найкмітливіших 6722

Лише геній знайде помилку на малюнку за 5 секунд: непроста загадка для найкмітливіших

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 12 секунд знайти літак 3194

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 12 секунд знайти літак

Останні новини

22:56

Поклали тисячі солдат: як РФ захопила квартал Часового Яру - Financial Times

22:46

ГУР "підпалило" безпілотниками пороховий завод у Тамбові: це вже не впершеВідео

22:22

Російський артист-путініст розповів про повернення Алли Пугачової в РФ

22:15

Терміни завершення війни: відомо, який місяць стане вирішальним для України

21:45

Назвала справжнє ім'я: Христина Соловій видала співачку Klavdia Petrivna

Десятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в УкраїнуДесятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в Україну
21:45

Дівчина мила голову без шампуню місяць: що сталося з її волоссям

21:45

Жорстокі бої за рубежі: у ЗСУ попередили про зміну тактики армії РФ

21:24

Зміни будуть помітні на фронті: на Ставці Зеленського ухвалили важливі рішення

21:13

Буде скандал: у Єврораді кажуть, що в Орбана немає мандата на поїздку до Путіна

Реклама
21:03

Як зробити рушники м'якими: допоможе засіб, який завжди є вдома

20:53

Чому коти бояться огірків: експерти пояснили реакцію чотирилапих

20:24

Місцеві напали на співробітника ТЦК: що відомо про скандал у Ворохті

20:15

Графіки вимкнення світла на 5 липня: коли відключення будуть більш жорсткі

19:46

Україну атакує 40-градусна спека: коли в регіони прийде похолодання

19:31

Перевзувся: Путін зробив цинічну заяву про "Талібан" і боротьбу з тероризмом

19:26

Виглядатиме на мільйон: як пофарбувати шафу в домашніх умовах

19:21

Орбан після провалу у Києві вирушає до Москви: навіщо

19:10

США оголосили два нові пакети допомоги, але всі змішали коней та людейПогляд

18:56

Дружина Дмитра Гордона вперше розповіла, як журналіст освідчився їй

18:43

РФ не припинить убивати людей в Україні: Путін зробив обурливу заяву

Реклама
18:30

"Мама Вєрки Сердючки" Інна Білоконь уперше показала онуку

18:29

Не підведуть з допомогою: топ-4 знаки зодіаку, які дають найкращі поради

18:26

США передали десятки мініТЕС - скільки підключили і яке їх завдання

18:09

Легендарного письменника Ніла Геймана звинуватили в насильстві та домаганнях

18:02

Словаччина планує постачати в Україну більше електроенергії: названо терміни

17:55

Лідер гурту Бумбокс уперше за довгий час зізнався, де служить зараз

17:41

Як росіяни погрожують жителям ТОТ, котрі не хочуть отримувати паспорт РФ

17:33

У Криму прогримів вибух: біля російської РЕБ піднявся стовп диму - соцмережі

17:24

Повноцінний город вдома: як виростити помідори на балконі

17:11

З ким потрібно провести вечір цього дня: важливі прикмети 5 липня

17:04

Новітній український корвет і екіпаж готові - коли зможуть виконувати завдання

16:49

Популярна українська акторка втратила слух - що сталося

16:48

Яка жінка донесе більше води: складна загадка, яку треба розгадати за 5 секунд

16:34

14 бригад зараз без зброї: Зеленський "на пальцях" пояснив недоречність "графіків" наступу

16:29

Чому на стінах з'являється цвіль: як позбутися її назавжди

16:28

Це покращить ваш сон і здоров'я: як випрати подушку в домашніх умовах

16:23

"Зрівнюють із землею": Гетьман заявив про підготовку відходу ЗСУ із Часового Яру

16:17

Ми можемо примусити Росію закінчити війну у цьому році - Зеленський

16:01

Нардеп озвучив кількість заброньованих військовозобов'язаних в Україні

15:53

Експерт пояснив, чи багато загроз Україні принесе обрання Трампа

Реклама
15:53

Мама-поліціянтка, військовослужбовиця, шахтарка та бодібілдерка: подробиці "Міняю жінку" на "1+1 Україна"Відео

15:41

РФ випустила по Києву вже 20 "Кинджалів", жоден не досяг міста — Повітряні сили

15:36

Як прибрати заломи на взутті за 10 хвилин - стануть знову гладенькими

15:23

Як позбутися волосся у сливі: 2 найкращі способи

15:12

Можна переламати ситуацію на фронті: в МЗС назвали два ключові рішення

15:11

Зеленський зробив заяву про справжню роль Єрмака у житті України

15:08

РФ обстріляла 6 аеродромів України: росіяни намагаються вистежити F-16

15:07

Як пришвидшити інтернет на телефоні: про цю функцію знають одиниці

15:07

Чим замінити куріння цигарок: як впоратися із сильним потягом до тютюнового диму

14:52

Що означає слово "підщурити": лише одиниці знають правильну відповідьВідео

^
Мобілізація в Україні
Як тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти