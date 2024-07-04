Терміни завершення війни: відомо, який місяць стане вирішальним для України

Якщо у Путіна є ресурс, то він буде далі намагатись просувати свій порядок денний, каже Владислав Селезньов.

https://glavred.net/ukraine/sroki-zaversheniya-voyny-izvestno-kakoy-mesyac-stanet-reshayushchim-dlya-ukrainy-10578347.html Посилання скопійоване

Селезньов назвав доленосний місяць для України / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

Війна може завершитись тоді, коли Путін буде зазнавати настільки непоправних втрат, що навіть в середньостроковій перспективі у нього не буде можливості оговтатись. Про це заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua.

"Зараз приблизно до тисячі осіб прибуває до російської армії щодоби. З урахуванням рівня втрат 1000–1200 на добу, тенденція досить повільно йде до зменшення російського окупаційного контингенту, що задіяний в межах так званої СВО", - каже експерт.

За його словами, якщо у Путіна є ресурс, то він буде далі намагатись просувати свій порядок денний.

відео дня

"Він марить про повернення Трампа до Овального кабінету, сподіваючись домовитись з ним на прийнятних для себе умовах. Тому, коли наш президент говорить, що всі ми разом можемо зупинити Путіна, він звертається не лише до української аудиторії, а й до світової спільноти. Але чи пристануть на такі пропозиції наші західні партнери – є сумніви. Постачання озброєння та військової техніки – цей процес зволікається. У нас зараз напоготові декілька бригад, які готові вступити в бій, але немає озброєння та військової техніки", - наголошує Селезньов.

Він додає, що терміни завершення війни також залежать від виборів в США.

"Я думаю, що війна чітко окреслиться щодо своїх часових показників у листопаді цього року, коли завершаться виборчі перегони в США та стане зрозуміло про те, хто буде наступним хазяїном Овального кабінету", - підсумував експерт.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що він потенційно готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його мирний план.

В той же час, Інститут вивчення війни припускає, що російський диктатор Володимир Путін вважає, що зможе здобути перемогу у війні проти України, якщо затягуватиме бойові дії на невизначений час.

В свою чергу, президент Фінляндії Олександр Стубб вважає, що глава КНР Сі Цзіньпін міг би припинити війну РФ проти України "одним телефонним дзвінком", оскільки залежність Росії від Китаю дуже велика.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред