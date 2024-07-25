Криму загрожує перетворення на острів, війська РФ зазнали серйозного удару - ЗСУ

Окупований півострів Крим може бути в будь-який момент "відрізаний" від зв'язку з Росією, сказав представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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Війська РФ у Криму можуть потрапити в ізоляцію - ВМС України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, GoogleMaps

Російські окупанти зіткнулися зі складною ситуацією в захопленому Криму. Півострів для них у будь-який момент може стати островом. Ураження порома "Слов'янин", який забезпечував ворожу логістику на півдні, лише погіршила ситуацію - Крим у будь-який момент може бути "відрізаний" від РФ. Про це заявив представник ВМС України Дмитро Плетенчук.

"Ситуація для росіян доволі складна, і Крим, з якого все почалося (РФ анексувала півострів 2014 року), який вони використовують як елемент імперської пропаганди, як би сказати, перлина їхньої царської корони, він фактично перебуває в найуразливішому становищі. Тому що півострів у будь-який момент може стати островом", - розповів він в ефірі 24 каналу.

За його словами, окупанти не використовують для військової логістики у Криму навіть великі десантні кораблі, оскільки вже зрозуміли небезпеку такої практики. Ворог перейшов до гібридних способів - вирішив разом із військовою складовою використовувати ще й цивільне судноплавство. Приміром, пороми.

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Також він додав, що за обставин, що склалися, росіяни будуть ще більше використовувати нову залізницю Ростов-Джанкой.

"Як завжди, військові вантажі прикривали цивільними - це стала практика РФ. Тому найімовірніше вони зараз будуть ще більше приділяти увагу розвитку так званій залізниці з Ростова до Джанкоя. Вони хваляться періодично своїми досягненнями, але вона звісно ще не добудована...(Росіяни, - ред.) розуміли, що рано чи пізно добереться українська зброя до тих елементів логістики (наприклад, поромів). Але в тому шляху є і свої мінуси - вони розуміють, що залізниця знаходиться ближче до лінії бойового зіткнення і відповідно елементів у нас ще більше для впливу", - підкреслив Дмитро Плетенчук.

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Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Київ докладе максимальних зусиль для повернення всіх окупованих територій.

Наступу ЗСУ цього року не буде, але є шанс заблокувати Крим, вважає директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. Україні потрібно максимально виснажити противника, щоб згодом з'явилася можливість для проведення наступальних дій.

Контрнаступ ЗСУ можливий не раніше 2025 року, вважає військовий експерт Павло Нарожний. Якщо будуть потрібні умови, операцію проведуть на півдні, і Крим - один із перспективних напрямків.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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