УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Криму загрожує перетворення на острів, війська РФ зазнали серйозного удару - ЗСУ

Андрій Ганчук
25 липня 2024, 14:35
1199
Окупований півострів Крим може бути в будь-який момент "відрізаний" від зв'язку з Росією, сказав представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
ATACMS, Крим
Війська РФ у Криму можуть потрапити в ізоляцію - ВМС України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, GoogleMaps

Російські окупанти зіткнулися зі складною ситуацією в захопленому Криму. Півострів для них у будь-який момент може стати островом. Ураження порома "Слов'янин", який забезпечував ворожу логістику на півдні, лише погіршила ситуацію - Крим у будь-який момент може бути "відрізаний" від РФ. Про це заявив представник ВМС України Дмитро Плетенчук.

"Ситуація для росіян доволі складна, і Крим, з якого все почалося (РФ анексувала півострів 2014 року), який вони використовують як елемент імперської пропаганди, як би сказати, перлина їхньої царської корони, він фактично перебуває в найуразливішому становищі. Тому що півострів у будь-який момент може стати островом", - розповів він в ефірі 24 каналу.

За його словами, окупанти не використовують для військової логістики у Криму навіть великі десантні кораблі, оскільки вже зрозуміли небезпеку такої практики. Ворог перейшов до гібридних способів - вирішив разом із військовою складовою використовувати ще й цивільне судноплавство. Приміром, пороми.

відео дня

Також він додав, що за обставин, що склалися, росіяни будуть ще більше використовувати нову залізницю Ростов-Джанкой.

"Як завжди, військові вантажі прикривали цивільними - це стала практика РФ. Тому найімовірніше вони зараз будуть ще більше приділяти увагу розвитку так званій залізниці з Ростова до Джанкоя. Вони хваляться періодично своїми досягненнями, але вона звісно ще не добудована...(Росіяни, - ред.) розуміли, що рано чи пізно добереться українська зброя до тих елементів логістики (наприклад, поромів). Але в тому шляху є і свої мінуси - вони розуміють, що залізниця знаходиться ближче до лінії бойового зіткнення і відповідно елементів у нас ще більше для впливу", - підкреслив Дмитро Плетенчук.

Битва за Крим - головні новини за темою:

Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Київ докладе максимальних зусиль для повернення всіх окупованих територій.

Наступу ЗСУ цього року не буде, але є шанс заблокувати Крим, вважає директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. Україні потрібно максимально виснажити противника, щоб згодом з'явилася можливість для проведення наступальних дій.

Контрнаступ ЗСУ можливий не раніше 2025 року, вважає військовий експерт Павло Нарожний. Якщо будуть потрібні умови, операцію проведуть на півдні, і Крим - один із перспективних напрямків.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війська Росії ВМС України новини Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затримання

ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затримання

16:35 Україна
"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

16:21 Світ
Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

15:59 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка 10071

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка

З'явилась свіжа десантура РФ із сильною зброєю: що відбувається на Донеччині 3379

З'явилась "свіжа" десантура РФ із сильною зброєю: що відбувається на Донеччині

На Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими: є загиблі та поранені 2412

На Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими: є загиблі та поранені

Чого найбільше бояться голуби: забудуть дорогу на ваш балкон 2325

Чого найбільше бояться голуби: забудуть дорогу на ваш балкон

Останні новини

17:23

Названо причину аварійних відключень в Україні в липні: міністра звинуватили у брехні

17:22

Що таке "косарики": усі їх бачили, але мало хто знає правильну назвуВідео

16:53

ЄС може створити умови, які змусять чоловіків повернутися в Україну - Сікорський

16:43

Порошенко і Свинарчук стануть сусідами по віллах в Іспанії: це може допомогти слідству, - блогер

16:35

ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затриманняВідео

Спроба №2. Що задумав Путін у Харківській області та які прогнозиСпроба №2. Що задумав Путін у Харківській області та які прогнози
16:21

"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

16:15

Скільки потрібно варити раків: важливі правила, які варто знати перед приготуваннямВідео

15:59

Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

15:52

Дочка Волочкової пішла слідами матері

Реклама
15:50

Українка у фаворитах: найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2024 у Парижі

15:39

Китай може залишити Лукашенка "з носом": як підступно діє Пекін

15:32

Серце красуні схильне до зради: 3 знаки зодіаку, які можуть піти "наліво"

15:21

РФ стягує резерви і готує штурм на півдні: у Bild дізналися напрямок удару

15:12

У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон: Зеленський зробив важливу заяву

15:10

Камала Гарріс офіційно оголосила себе кандидатом у президенти США

15:02

Загроза наступу РФ з боку Білорусі: чи достатньо сил у ворога – Демченко

15:00

Погрози Угорщини через російську нафту: чого чекати Україні

14:59

Повітряна тривога у Румунії: у країні заявили про падіння уламків російського дрону

14:44

Температура впаде до +13 і будуть дощі: коли і де в Україні чекати на похолодання

14:35

Криму загрожує перетворення на острів, війська РФ зазнали серйозного удару - ЗСУ

Реклама
14:25

"Є генерали, які працюють по-старому": Сенцов заявив про "радянську армію" в Україні

14:24

Формула успішного кіносценарію: киян кличуть на зустріч зі сценаристом "Мавки"

13:39

Чи існує загроза оточення Часового Яру: в ЗСУ розставили всі крапки над "і"

13:34

"Є відчуття, ніби тебе немає": Єфросиніна зізналася в тотальній залежності

13:24

"Врятуй маму Миколи Тищенка!" - активісти та волонтери оголосили збір грошей

13:21

РФ у Запорізькій області зібрала 90 тисяч окупантів: чи готує ворог наступ

12:58

Потап за кордоном співпрацює з росіянами і оформив лейбл на свою "коханку" - блогер

12:58

Нищівний удар по порому РФ у Керченській протоці: розвідка Британії назвала наслідки

12:57

Російських артистів-путіністів викликають до суду у справі про вбивство Ігоря Талькова

12:48

Для чого додають картопляний крохмаль у тісто: секрет від досвідчених господиньВідео

12:27

Війська РФ через місяць-півтора перейдуть в оборону: у Нацгвардії зробили заяву

12:15

У родині Соломії Вітвіцької буде поповнення - її тато зворушений до сліз

12:14

"РФ захопила останній оплот ЗСУ": у Bild розкрили ситуацію біля Очеретиного

12:09

Побачили тільки обрані: який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон

12:01

Як очистити дно сковороди зовні - відвалиться навіть товстий шар нагару

11:55

РФ прорвалась на Харківщини з іншої ділянки: аналітики заявили про загрозу

11:47

Ворог оточив ЗСУ під Прогресом: можливі два сценарії розвитку подій – Forbes

11:31

Що заборонено робити 26 липня: яке церковне свято у цей день

11:27

Нідерланди та Данія передадуть Україні 14 танків Leopard 2

11:12

Загрожує затяжна війна: на Заході назвали сценарій для України та РФ

Реклама
11:05

Остапчук і його юна дружина повідомили про вагітністьВідео

11:04

Місячний календар стрижок на серпень 2024: коли обрізати кінчики і фарбуватися

10:53

Вбивство Фаріон: що в поліції кажуть про причетність російських неонацистів

10:40

Китайський гороскоп на завтра 26 липня: Тигри - уникайте цукру, Свиням - справжня удача

10:29

РФ другу ніч поспіль атакувала Ізмаїльський район, три дрони залетіли в Румунію

10:20

Колишня дружина Тома Круза налякала фанів гематомою під оком

10:14

Влада РФ "взялася" за путіністку Лоліту: що влаштувала співачка

09:56

Що буде з відключеннями світла у серпні: в Укренерго дали прогноз

09:50

Тисячу і більше за день: Шольц розповів про вражаючі втрати РФ у війні

09:27

Коли можливий контрнаступ ЗСУ: в ISW зробили прогноз і розкрили деталі

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти