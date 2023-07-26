РФ атакувала Харківську область дронами, на місцях "прильотів" почалася пожежа

У ніч на 26 липня російські окупанти атакували Первомайську громаду Харківської області іранськими дронами типу "Shahed". Є влучання в промислові об'єкти. Про це повідомив мер Первомайська, голова Первомайської громади Харківщини області Микола Бакшеєв.
Внаслідок російської атаки спалахнула пожежа.
"На місці "прильоту" працюють рятувальники", - написав Бакшеєв у Telegram.
Наразі на місцях працюють рятувальники, інформації про жертви та постраждалих ще не було.
На початку липня окупаційна армія РФ обстріляла місто Первомайське у Харківській області. При цьому ворог цілився у місце прощання із загиблим військовослужбовцем. Про це заявив один з командирів спецпідрозділу ГУР МО "Кракен" Сергій Величко ("Чилі").
Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти скинули авіабомбу на село Кучерівка у Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок удару загарбників постраждав 74-річний місцевий житель - його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Інші новини: