РФ атакувала Харківську область дронами, на місцях "прильотів" почалася пожежа

У Первомайській громаді працюють рятувальники. Інформації про жертви та постраждалих ще не було.

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У Первомайській громаді є "приліт" після атаки дронів / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Армія.Inform

У ніч на 26 липня російські окупанти атакували Первомайську громаду Харківської області іранськими дронами типу "Shahed". Є влучання в промислові об'єкти. Про це повідомив мер Первомайська, голова Первомайської громади Харківщини області Микола Бакшеєв.

Внаслідок російської атаки спалахнула пожежа.

"На місці "прильоту" працюють рятувальники", - написав Бакшеєв у Telegram.

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Наразі на місцях працюють рятувальники, інформації про жертви та постраждалих ще не було.

На початку липня окупаційна армія РФ обстріляла місто Первомайське у Харківській області. При цьому ворог цілився у місце прощання із загиблим військовослужбовцем. Про це заявив один з командирів спецпідрозділу ГУР МО "Кракен" Сергій Величко ("Чилі").

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти скинули авіабомбу на село Кучерівка у Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок удару загарбників постраждав 74-річний місцевий житель - його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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