УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ атакувала Харківську область дронами, на місцях "прильотів" почалася пожежа

Анна Ярославська
26 липня 2023, 06:33 оновлено 26 липня, 06:38
994
У Первомайській громаді працюють рятувальники. Інформації про жертви та постраждалих ще не було.
Рятувальник ДСНС, дрон
У Первомайській громаді є "приліт" після атаки дронів / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Армія.Inform

У ніч на 26 липня російські окупанти атакували Первомайську громаду Харківської області іранськими дронами типу "Shahed". Є влучання в промислові об'єкти. Про це повідомив мер Первомайська, голова Первомайської громади Харківщини області Микола Бакшеєв.

Внаслідок російської атаки спалахнула пожежа.

"На місці "прильоту" працюють рятувальники", - написав Бакшеєв у Telegram.

відео дня

Наразі на місцях працюють рятувальники, інформації про жертви та постраждалих ще не було.

На початку липня окупаційна армія РФ обстріляла місто Первомайське у Харківській області. При цьому ворог цілився у місце прощання із загиблим військовослужбовцем. Про це заявив один з командирів спецпідрозділу ГУР МО "Кракен" Сергій Величко ("Чилі").

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти скинули авіабомбу на село Кучерівка у Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок удару загарбників постраждав 74-річний місцевий житель - його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Інші новини:

війна в Україні дрони Харківська область новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ атакувала Харківську область дронами, на місцях "прильотів" почалася пожежа

РФ атакувала Харківську область дронами, на місцях "прильотів" почалася пожежа

06:33 Україна
"Слабкі їм не потрібні": експерт назвав єдиний фактор для прискореного вступу в НАТО

"Слабкі їм не потрібні": експерт назвав єдиний фактор для прискореного вступу в НАТО

03:35 Україна
Воєнкоми та чиновники нахабніють у тилу, будуть нові гучні справи - Зеленський

Воєнкоми та чиновники нахабніють у тилу, будуть нові гучні справи - Зеленський

00:09 Україна
Всі головні новини

Останні новини

07:33

Захід боїться, лише одна країна зацікавлена в розпаді Росії - Загородній

06:33

РФ атакувала Харківську область дронами, на місцях "прильотів" почалася пожежа

06:11

Загроза застосування ядерної зброї зрослаПогляд

04:05

90-річна зірка Playboy позмагалася в красі з Наомі Кемпбелл

04:05

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято та у кого День ангела 26 липня

Після звільнення Бахмута в Росії почнеться бунт, а втрата Криму доб'є Путіна – ЗагороднійПісля звільнення Бахмута в Росії почнеться бунт, а втрата Криму доб'є Путіна – Загородній
03:40

Експерт пояснив, чи варто сподіватися Україні на вільнюські гарантії від НАТО

03:35

"Слабкі їм не потрібні": експерт назвав єдиний фактор для прискореного вступу в НАТОВідео

03:00

ЗМІ дізналися, як в Росії працює завод з виробництва "Шахедів"

02:57

Як правильно збирати і зберігати насіння петунії

Реклама
02:10

Західні країни готові хоч сьогодні заморозити війну в Україні - Загородній

01:30

Захід не знає, що робити з РФ: експерт сказав, коли Україну приймуть до НАТОВідео

00:09

Воєнкоми та чиновники нахабніють у тилу, будуть нові гучні справи - Зеленський

25 липня, вівторок
23:38

Україна залежна від Заходу, нас будуть примушувати до переговорів - ЗагороднійВідео

22:49

Одяг луснув під час танцю: чоловік Брітні Спірс показав, як дуріє зі співачкою

22:43

"Продовжує тікати в переляку": тренер Усика вилаяв Ф'юрі

22:42

Загадки наступу ЗСУ терзають КремльПогляд

22:24

Путіна чекають "сюрпризи", в його режимі вже з'явилися тріщини - Загородній

22:02

O. TORVALD зворушили Мережу піснею, присвяченою загиблим українським воїнамВідео

21:55

"Ванга передбачила": в РФ створили "пророка" з артиста-путініста

21:43

Як сказати українською "и на солнце бывают пятна": Авраменко дав колоритну відповідь

Реклама
21:14

Потужні ракети і всюдисущі дрони: новий пакет військової допомоги від США Україні

21:02

До Білорусі перекинули 11-ту колону "вагнерівців" із броньовиками "Щука"

20:56

Строковиків в окупанти: у РФ посилюють призов до армії

20:20

Кличко зустрівся з послом США Бріджит Брінк: обговорили співробітництво у сфері безпеки та проблеми самоврядування

20:06

Як можна зберегти свіжі помідори на зиму і де їх використовувати

20:02

Зірка "Оппенгеймера" захотів зіграти Кена в продовженні "Барбі"

20:00

Росія втягуватиме Європу у велику війну - все, як я і очікувавПогляд

20:00

"У мене тромб обірветься": "воєнком" намагався відкосити від арешту, але не вийшлоВідео

19:59

"Статус, який принижує": Харчишин зізнався, звідки у нього "білий квиток"

19:59

"Терміново потрібні F-16": Кулеба розповів, що розблокує експорт українського зерна

19:52

"Вагнер" у Білорусі: Арестович розкрив найгірші сценарії розвитку подій

19:09

"Одноразова допомога": хто із пенсіонерів отримає надбавки до Дня Незалежності

19:00

Чому 26 липня не можна митися: прикмети і суворі заборони

19:00

Кабмін поміняв механізм надання субсидій: що тепер буде інакше

18:40

Росіянам готують оточення в Бахмуті, ворог має тільки два варіанти - Черник

18:35

Юрій Горбунов відмовився від державного фінансування на виробництво серіалу

18:25

"Можемо втратити певні території": експерт назвав три сценарії завершення війни

18:20

Німеччина звинуватила українських командирів у повільному контрнаступі - Bild

18:11

Зеленський терміново зібрав депутатів і міністрів перед засіданням "Ради Україна-НАТО"

17:43

Ви помилялися все життя: 6 овочів, які насправді фрукти

Реклама
17:43

Обман із покупками на ринку: як не стати жертвою шахраїв

17:37

Знак від Бога чи звичайна подія: чому в Київській області впав купол храму УПЦ МПФото

17:16

"Сварки і образи": дружина Резнікова розкрила подробиці відносин з політиком

17:14

Що станеться з людиною, яка не може жити без картоплі і їсть її постійно

17:04

РФ триматиметься за Крим зубами, Донбас і південь України їй байдужі – експертВідео

17:01

"Касетні боєприпаси у дії": ЗСУ потужно накривають окупантів навколо Бахмута

16:56

Втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів: Міноборони - про контрнаступ

16:53

Скільки ще триватиме мобілізація в Україні та скільки вручатимуть повістки на роботі: пояснення

16:18

Сидить з опущеною головою: одеського "багатого" ексвоєнкома привезли до судуВідео

16:16

"Заробітчанка" Ані Лорак знайшлася на містечковому святі в РФ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти