Нічна атака дронів по Харкову: РФ вдарила по гуртожитку, спалахнула пожежа

У центрі Харкова внаслідок атаки РФ безпілотниками "Shahed" поранено одну людину.

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Вночі РФ атакувала Харків дронами / Колаж: Главред, фото: dnipropetrovskaODA, ДСНС

У ніч на 1 серпня російські окупаційні війська завдали серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. Зафіксовано влучання у гуртожиток. Відомо про одного постраждалого.

"Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три", - написав у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також зазначив, що війська РФ били по Харкову та області. Він також закликав жителів регіону до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях.

За його словами, на місці ударів виникла пожежа.

"Окупанти завдали ударів по Харкову дронами-камікадзе. На місці влучання виникла пожежа, всі екстрені служби працюють. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, інформація про постраждалих не надходила", - написав він у Telegram.

За даними журналістів "Суспільного", після серії вибухів у місті спостерігаються перебої зі світлом, також у деяких районах зникло водопостачання.

Начальник поліції регіону Володимир Тимошко повідомив, що в центрі Харкова внаслідок атаки РФ безпілотниками "Shahed" поранено одну людину, її стан перевіряють медики.

Поранений є охоронцем спортивного об'єкта, в який влучив російський безпілотник. Чоловіка госпіталізували, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Він додав, що влучання були по території одного з навчальних закладів на території Салтівського району та по будівлі одного зі спортивних об'єктів у Шевченківському районі.

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 липня російські окупанти атакували Первомайську громаду Харківської області іранськими дронами типу "Shahed". Є влучання у промислові об'єкти. Внаслідок російської атаки спалахнула пожежа.

Раніше російські окупанти скинули авіабомбу на село Кучерівка у Куп'янському районі Харківської області. В результаті удару загарбників постраждав 74-річний місцевий житель - його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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