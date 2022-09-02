Зрадила чоловіка та країну: дружина бійця ЗСУ "зливала" окупантам дані про українські позиції

Дружина українського військового "зливала" окупантам дані про техніку та позиції ЗСУ / Колаж фото СБУ, УНІАН, скріншот

Українка, чоловік якої захищає країну на фронті у складі ЗСУ, здавала його позиції російським окупантам. Також вона "зливала" дані про розміщення військових об'єктів та техніки уздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей. Про це повідомляє СБУ.

"Зрадницею" виявилась 31-річна жителька Дніпропетровської області. З жінкою зв'язався російський військовослужбовець, після чого з травня цього року вона почала співпрацювати з розвідкою РФ. Ворог підкупив українку обіцянками про російське громадянство та "високий рівень життя".

Відомо, що жінка передавала інформацію окупантам через месенджери. Згодом ці дані ворог використовував для нанесення артилерійських та авіаударів.

СБУ затримала зрадницю, яка "зливала" секретну інформацію окупантам / СБУ

"Зрадницю" затримали після того, як вона в черговий раз передала таємну інформацію російським військовим. Зазначається, що жінка має з військовим ЗСУ спільного сина. Український захисник постійно перераховував гроші на його утримання.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Харківської області колаборанти потруїлися продуктами, які російські окупанти привозили, щоб роздавати цивільним як "гуманітарну допомогу".

Нагадаємо, в окупованому місті Старобільськ на Луганщині невідомі підірвали автомобіль, у якому рухався місцевий колаборант. Він потрапив до лікарні.

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