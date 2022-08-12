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Партизани підірвали у Старобільську авто колаборанта-начальника МРЕВ

12 серпня 2022, 11:37

Пособник окупантів потрапив до лікарні.

Партизаны взорвали в Старобельске авто коллаборанта-начальника МРЭО
Партизани підірвали у Старобільську авто колаборанта-начальника МРЕВ/ Telegram Гайдай, УНІАН

В окупованому місті Старобільськ на Луганщині невідомі підірвали автомобіль, у якому рухався місцевий колаборант.

Про це повідомив у Telegram очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

"В окупованому Старобільську "добрі люди" підірвали автівку з місцевим колаборантом - "начальником МРЕВ". Він в лікарні", - написав Гайдай.

Також він попередив, що тепер загарбники, найімовірніше, спробують знайти партизанів, які це зробили.

"Напевно, орки сьогодні за традицією почнуть пошукові операції партизанів, вкотре не знайдуть, скажуть, що колаборант палив за кермом… Не буде вам спокою на нашій землі!", - зазначив голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, 6 серпня в окупованій Новій Каховці на Херсонщині партизани підстрелили "заступника голови" окупаційної адміністрації міста Віталія Гуру, він помер дорогою до лікарні.

Раніше повідомлялося, що нещодавно у Каховці, яку окупували російські військові, місцеві партизани підірвали автомобіль колаборанта. Ним виявився кримінальний елемент Віталій Єфименко.

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