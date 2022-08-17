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Партизани на Харківщині оголосили "полювання" на колаборанта-зрадника присяги

17 серпня 2022, 15:31

У полон гауляйтера брати не збираються – його пообіцяли одразу знищити.

Партизани на Харківщині оголосили 'полювання' на колаборанта-зрадника присяги
Партизани на Харківщині оголосили "полювання" на колаборанта Віталія Ганчева/ Telegram "Харків 1654"

На окупованій частині Харківської області партизани оголосили "полювання" на колаборанта Віталія Ганчева, якого російські загарбники поставили так званим "головою адміністрації" на захоплених ними територіях області.

Окупаційному "главі" пообіцяли, що у полон його не братимуть, а одразу знищать. Листівки активісти руху "Жовта стрічка" розклеїли у різних місцях на окупованій території Харківщини. Фото розклеєних листівок з’явилися у мережі.

Ганчев раніше був правоохоронцем, але зрадив присягу на вірність Українському народу.

Нагадаємо, Віталій Ганчев за підтримки російських окупантів проголосив себе гауляйтером Харківської області.

Як повідомляє рух "Чесно", колаборант у 2013 році працював заступником начальника Дергачівського райвідділу міліції у званні підполковника. Проте потім переїхав до Луганська, де працював у структурах "міліції" так званої "ЛНР".

А вже на початку червня 2022 року Ганчев "засвітився" у сюжеті російських пропагандистів, і його представили як "голову тимчасової цивільної адміністрації звільнених територій Харківської області".

Коллаборант Виталий Ганчев
Колаборант Віталій Ганчев/ Telegram "Харків 1654"

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Харківської області колаборанти потруїлися продуктами, які російські окупанти привозили, щоб роздавати цивільним як "гуманітарну допомогу".

Нагадаємо, в окупованому місті Старобільськ на Луганщині невідомі підірвали автомобіль, у якому рухався місцевий колаборант. Він потрапив до лікарні.

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