Уряд виділив 936 мільйонів грн громадам: на що підуть гроші

Зокрема, кошти спрямують на ремонт руйнувань внаслідок російських обстрілів.

https://glavred.net/ukraine/pravitelstvo-vydelilo-936-millionov-grn-gromadam-na-chto-poydut-dengi-10715426.html Посилання скопійоване

Уряд виділив 936 мільйонів грн прифронтовим громадам / Колаж: Главред, фото: Мінгромад, ДСНС

Про що мова:

Уряд виділить майже мільярд додаткових гривень для прифронтових регіонів

Кошти розподілять між обласними та територіальними громадами

Витратити їх можна на укриття, відновлення та захист критичної інфраструктури

Уряд виділить 936 мільйонів гривень як додаткову дотацію для місцевих бюджетів у регіонах, де тривають або можуть початися бойові дії.

Кошти розподілять між обласними та територіальними громадами. Використати їх можна на укриття, відновлення критичної інфраструктури, придбання техніки для місцевих комунальних служб. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та території України.

відео дня

Зокрема, 360 мільйонів спрямують до бюджетів дев’яти областей:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська область.

Ще 576,6 мільйонів отримають 93 громади, які розташовані на територіях активного або імовірного ведення бойових дій.

"Країна-агресор намагається прицільно знищувати об’єкти критичної інфраструктури, логістику та цивільні об’єкти. Росія продовжує практику постійних обстрілів, зокрема прифронтових територій. Тому ми й надалі максимально допомагатимемо тим, хто живе та працює в умовах постійної небезпеки", - зазначив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення України та очільник Міністерства розвитку громад та територій України.

Кошти, спрямовані на підтримку прифронтових регіонів, можуть бути використані на найважливіші для захисту та функціонування потреби:

Будівництво чи облаштування укриттів;

Невідкладні аварійно-відновлювальні роботи;

Будівельні матеріали для відновлення пошкоджених обʼєктів;

Ремонт мереж тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, опалення та електричних мереж;

Захист обʼєктів критичної інфраструктури тощо.

Бюджет-2025 - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання. Пріоритети залишилися незмінними - оборона, обороноздатність і безпека України. На ці цілі пвиділять 2 трлн 225 млрд грн, а всі кошти українських платників податків підуть винятково на забезпечення Сил безпеки і оборони, на виготовлення і закупівлю нової зброї, дронів і техніки.

Крім того, 2026 року в Україні мінімальна заробітна плата збільшиться на 688 гривень і становитиме 8688 гривень. За даними офіційної статистики, мінімальну заробітну плату в Україні отримує близько 1,5 мільйона осіб.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують скоротити бюджет на соціальні витрати. Наразі виплати для внутрішньо переміщених осіб змінювати не планують, адже всі ключові нововведення вже були проведені.

Читайте також:

Про джерело: Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) — чинне міністерство України, центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Правонаступник Міністерства інфраструктури України, яке Постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2022 року № 1343 було перейменовано в Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, та до нього було приєднано Міністерство розвитку громад та територій України. Іменоване "міністерством відновлення" як спрощену назву з середини грудня 2022 року[5][6] по вересень 2024 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред