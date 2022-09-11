Позитивні новини: економіст розповів, що буде з курсом долара після успіхів ЗСУ

Курс долара-експерт розповів про позитивну тенденцію / Колаж Фото УНІАН

В останні дні курс долара в Україні тримається на позначці в 41,40 грн/дол. Позитивні новини з фронту сприяють зміцненню курсу гривні, сказав голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко, пише видання Телеграф.

Експерт звернув увагу на боротьбу з тіньовими обмінниками, яку активно везе Національний банк.

"Нацбанк провів аукціон, продавши готівкову валюту за безготівкову... Нацбанк бачить проблему доларового дефіциту - й вирішує її. Упевнений, він продовжить проводити такого роду аукціони, аби не було нестачі валюти в банках. Завдання - вибити грунт з-під ніг тіньових обмінників", - зазначив економіст.

Видео дня

За його словами, мета валютних спекулянтів була, є і буде - розгойдувати ринок, сіяти паніку, щоб подорожче продати долари.

"Але дії НБУ показують, що він буде максимально затискати чорний валютний ринок – і допомагати офіційному. Щоб курс стабілізувався, а в майбутньому навіть гривня зміцнилася. Ідея - щоб курс до обмінників був максимально близьким до офіційного. Хоча, зрозуміло, швидко це зробити неможливо", - додав Охріменко.

Як повідомляв Главред, економічний експерт Данило Монін вважає, що в серпні не очікується зміцнення гривні, навпаки, долар може злетіти вгору. Але економічний експерт вважає, що в серпні курс вдасться утримати на рівні 40 грн/долар.

Читайте також