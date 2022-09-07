Долар по 50 грн: експерт розповів, коли чекати серйозного падіння гривні

До кінця року долар може зрости до 50 грн / Колаж скріншот

В Україні долар може зрости до 50 грн і статися це може вже до кінця року. За підсумками поточного року очікується скорочення ВВП України на 40%. Про це заявив економічний експерт Олександр Хмелевський, повідомляє УНІАН.

Скорочення ВВП може призвести до зменшення кількості валютних надходжень, що і спровокує падіння гривні.

Експерт не виключає, що восени Нацбанк буде змушений провести офіційну девальвацію гривні і вже у найближчі місяці долар може зрости до 45 грн.

Видео дня

Нині в Україні залишається суттєвим обсяг імпорту. Насамперед це стосується військової продукції та енергоносіїв.

"За таких умов забезпечувати відносну стабілізацію гривні вдається завдяки іноземним кредитам та грантам. Проте обсяги західних коштів, які отримує Україна, є значно нижчими, ніж очікування Мінфіну та НБУ. Враховуючи, що восени попит на валюту зросте, а валютні надходження будуть суттєво відставати, Нацбанку доведеться збільшити продаж валюти за рахунок валютних резервів", - сказав Олександр Хмелевський.

Як повідомляв Главред, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозував, що курс долара до гривні в Україні може зрости до 43 гривень вже у вересні. За його словами, такий сценарій реальний у разі ухвалення закону про оподаткування купівлі валюти.

Директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін вважає, що курс долара в Україні залежатиме від результатів ЗСУ на фронті. У гіршому сценарії американська валюта коштуватиме 100 гривень. За його словами, якщо захисники України не віддадуть шматок Донецької області та звільнять правий берег Херсона, гривня буде стабільною.

Інші новини: